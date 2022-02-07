Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: Bizi trolleyemezsiniz

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, sosyal medya ile birlikte ‘trol’ kavramının irdelediği bugünkü yazısında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, muhalefeti ve bazı gazeteleri eleştirdi.

Gezi Parkı protestoları ve 17-25 Aralık sürecini örnek veren Likoğlu, “FETÖ’nün şantaj-montaj görüntülerini partisinin grup toplantılarında saatlerce izletenler, MOBESE görüntülerinin servis edilmesinden de çok rahatsızmış. Genel başkanlığını bir görüntü servisine borçlu olanın MOBESE’den şikâyetçi olması gerçekten ironik bir durum” diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şikâyet ettiği troller gibi davrandığını yazan Likoğlu, şöyle devam etti: “Madem trol konusunda bu kadar hassassınız sizi çok önemli bir fırsat bekliyor. Meclis’te sosyal medya ile ilgili bir yasa çalışması var. Sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar, yayılan yalanlar, atılan iftiralar, yapılan hakaretler konusunda neler yapılabileceğine ilişkin bir yasal düzenleme çalışması.”

Likoğlu, şu teklifte bulundu:

“Sahte hesaplara hiçbir şekilde izin verilmesin. Kendi adıyla sanıyla sosyal medyada söyleyeceğini dile getirme cesareti olmayanların sosyal medyada da yeri olmasın. Kurumsal hesaplar için ‘sorumlu’ şartı getirilsin. Bunun dışındaki tüm hesaplar askıya alınsın. Sosyal medya platformlarına da bu şartlara uyma zorunluluğu getirilsin. Şartlara uymayan platformlara kapatılmaya varacak kadar kademeli müeyyideler uygulansın.

Bu teklife razıysanız samimiyetinize inanırız. Hem sosyal medyada her türlü rezalete işinize geliyor diye göz yumacaksınız, hem de trol deyip şikâyet edeceksiniz. Yok öyle bir dünya bizi trolleyemezsiniz.”

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