Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Korona üretilmiş bir virüs, bu bir biyolojik silah denemesi mi?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) üretilmiş bir virüs olduğunu savundu.

Karagül, "Korona sadece bir virüs, sadece bir sağlık sorunu, sadece şu an yüzleştiğimiz bir salgın değil. Bir gelecek korkusudur. İnsanlığın bütün kurulu düzenlerini sarsan, çökertebilecek bir uyarıdır. Sars’tan, Kuş gribinden, Domuz gribinden sonra Corona.. Ya sonrası? Ya bir sonraki salgın ne olacak? Nasıl bir hasar verecek? Ne tür korkuları besleyecek, büyütecek? Bizi nasıl bir panik bekliyor?" düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Evet, insan ırkı çok daha büyük felâketleri atlattı. Üstesinden geldi. Corona’yı da yenecek, bundan hiçbir şüphe yok. Kişisel olarak Corona virüsünün, doğal bir virüs olmadığına, 'üretilmiş' bir virüs olduğuna ilişkin kanaatim her geçen gün artıyor. Bu da, 'bir sonraki adım'a ilişkin yaygın, etkili, sorgulayıcı ve sonuç doğurucu bir tartışma ve bilinçlenmenin nasıl bir zorunluluk olduğunu önümüze koyuyor. Yıllardır insan ırkını sınırlandırmaya, buna bağlı olarak biyolojik silah üretmeye, virüslerden yararlanmaya, 'seçkin bir ırk oluşturma'ya, yeryüzünün kaynaklarını bu 'seçilmişler'e bahşetmeye dönük planlar yapıldığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın