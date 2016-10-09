Yeni Şafak: FETÖ üyesi Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan birçok 'FETÖ' üyesinin, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itiraflarda bulunduğu iddia edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "FETÖ'cülerin etkin pişmanlık yasasından faydalanma şansı var" şeklindeki açıklamasının ardından hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 'FETÖ'nün Kırklareli-Babaeski ilçe sorumlusu' olduğu ileri sürülen tarih öğretmeni Recep Demircan'ın itirafçı olup isimler verdiğini iddia etti.

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberi şöyle:

Demircan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede önemli bilgiler verdi. 2003 yılında örgütle tanıştığını söyleyen tarih öğretmeni Demircan, FETÖ'nün 2015 yılına kadar İstanbul sorumlusunun Şuayip B. olduğunu, Avrupa yakası sorumlusunun ise 'Şükrü' isimli şahıs olduğunu söyledi.

'Şükrü'nün daha sonra ise İç Anadolu sorumluluğuna terfi ettiğini belirten Demircan, örgütün Balkanlar ve Marmara sorumlusunun ise Sadık K. olduğunu açıkladı.

Kırklareli merkezindeki esnaf yapılanmasını da deşifre eden Demircan, örgüte üye olan kişilerin isimleri de verdi. O isimlerin şunlar olduğu iddia edildi:

“Hakan A., Hasan O., Hilmi A., Hüseyin H., Nihat T., Naim A., Birol K., Emre Y., Selim K., Erkan C., Yavuz U., Gürcan U., Yasin S., Metin A.”