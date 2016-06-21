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Yeni Şafak: Fethullah Gülen, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını öperek kendini halife ilan edecekti

"Hakan Şükür'ün, 496 yıllık tarihi kaftanı 'öpmesi için' 2005 yılında ABD'deki Gülen'e götürmek istediği öğrenildi"

21 Haziran 2016 12:41

Yeni Şafak gazetesi, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını öperek halifeliğini ilan edeceğini öne sürdü. "Yavuz'un kaftanıyla mı dönecekti" başlığıyla yayımlanan haberde, "Gülen'in, Yavuz Sultan Selim'in halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesini sağlayan Mısır seferinin dönüşünde giydiği kaftanı öperek halifelik hayaline ulaşmayı hedeflediği ortaya çıktı. Ruanda Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu iş adamı İnanç Çiftçi ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün, Yavuz Sultan Selim'in 'öldüğümde mezarımın üstüne örtüle' diye vasiyet ettiği 496 yıllık tarihi kaftanı 'öpmesi için' 2005 yılında ABD'deki Gülen'e götürmek istediği öğrenildi" ifadesi yer aldı.

Fatih Şahintürk'ün imzasıyla yayımlanan (21 Haziran 2016) haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Yavuz Sultan Selim'e ait kaftanı örgüt lideri Fetullah Gülen'e götürme çabaları deşifre oldu. Gülen'in, Yavuz Sultan Selim'in halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesini sağlayan Mısır seferinin dönüşünde giydiği kaftanı öperek halifelik hayaline ulaşmayı hedeflediği ortaya çıktı. Ruanda Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu iş adamı İnanç Çiftçi ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün, Yavuz Sultan Selim'in “öldüğümde mezarımın üstüne örtüle” diye vasiyet ettiği 496 yıllık tarihi kaftanı “öpmesi için” 2005 yılında ABD'deki Gülen'e götürmek istediği öğrenildi.
 

İmam her şeyi anlattı



Fatih Çarşamba'daki Yavuz Sultan Selim Camii'nin 2001 ile 2008 yılları arasındaki imamı olan B.Ç., İnanç isimli bir iş adamı ile Hakan Şükür'ün imam Suat Gözütok Hoca'dan kaftanı istediğine şahit olduğunu anlattı. B.Ç. “Suat Hoca'nın sohbetlerine katılan İnanç isimli kişinin, Suat Hoca'ya yaklaşarak, 'Hocam, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını verseniz, Hocaefendi'ye götürelim, Hocaefendi kaftana yüzünü sürsün, öpsün, geri getirelim' dediğini duydum” dedi. B.Ç., kısa süre sonra “Bunlar kaftanı el altından götürecekler” diye endişe ederek dönemin İstanbul Türbeler Müze Müdürü'nü arayarak durumdan haberdar etti.
 

Yavuz Sultan Selim'in, Mısır seferi dönüşünde “Vasiyet ediyorum, bu çamurlu kaftan, ben vefat ettikten sonra kabrimin üzerine örtülsün” dediği kafan halen depoda bulunuyor.



10 yıldır depoda
 

Kaftan, kısa süre sonra bakım amacıyla türbeden alınarak İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan Yavuz Sultan Selim'in kaftanının aradan geçen 10 yıla rağmen halen neden Türbeye konulmadığı da merak ediliyor.

ETİKETLER

Yeni Şafak GazetesiFethullah GülenHakan Şükürİnanç ÇiftçiYavuz Sultan Selim

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