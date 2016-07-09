Yeni Şafak: Fethullah Gülen, "Rüşvet vermedikçe insanlar hizmet etmiyor, satın alınmayacak adam yoktur" demiş

Yeni Şafak gazetesi, Isparta merkezli operasyonda ele geçirilen notlarda Fethullah Gülen'in “İçinde yaşadığımız asır enaniyet asrıdır. Birilerine rüşvet vermedikçe insanlar hizmet etmiyor. Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır. Birini az fiyata, birini çok fiyata alırsın" ifadelerinin yer aldığını öne sürdü. "Rüşvet talimatı" başlığıyla yayımlanan haberde, "İddianameye giren başka bir talimat ise paralel örgütün, 'vergi memuru' gibi görevlendirilmiş örgüt mensupları aracılığıyla düzenli olarak 'himmet' adı altında para toplayarak örgüte finans sağladığını da ortaya koydu. Gülen, o talimatta şöyle diyor: “Mütevelli abilere hep bir şey istemek veya himmet için gidilmiş. Normal ziyaret için giden bir arkadaşımıza 'hayırdır yine ne istiyorsunuz? demiş. Yani hep bir şey istemek için gitmesek, bir de arkadaşlarımız hanımları ile ilgilenseler çok ciddi aile ihmali var" dendi.

Yeni Şafak'ın "Rüşvet talimatı" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik birçok soruşturma yürütülürken, örgütün özellikle “Şirinler Yöntemi" aracılığıyla kara para akladığı ortaya çıkarılmıştı. Gülen'in Isparta'dan çıkan talimat notları ise bunu bir kez daha ortaya koydu. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 130 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye, bizzat Gülen tarafından söylenmiş ve yanındaki örgüt mensuplarınca kaleme alınmış talimat notları da girdi.

"Rüşvet verin" talimatı"





Asker, emniyet, yargı ve siyasete yönelik yapılan operasyonların şifrelerini veren talimatlardan birinde Gülen, mensuplarına açıkça örgüt çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterecek kişilere rüşvet verilmesini söylüyor. Gülen, “İçinde yaşadığımız asır enaniyet asrıdır. Birilerine rüşvet vermedikçe insanlar hizmet etmiyor" ifadesini kullanıyor. Başka bir talimatta ise “Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır. Birini az fiyata, birini çok fiyata alırsın" dediği ortaya çıktı.

"İstişaresiz cennete bile gitme"





Notlara yansıyan bir başka talimata göre ise Gülen, yapılacak bütün işler ile alınacak bütün kararların istişare yoluyla yapılması gerektiğine işaret ediyor. Bunun anlatmak için yaptığı karşılaştırma ise şaşkınlığa neden oldu. Kendisinin hiç istişaresiz iş yapmadığını söyleyen Gülen, “İstişaresiz cennete bile gitmeyeceksiniz!" dediği görülüyor.

"Hep himmet için gitmişsiniz"





İddianameye giren başka bir talimat ise paralel örgütün, 'vergi memuru' gibi görevlendirilmiş örgüt mensupları aracılığıyla düzenli olarak 'himmet' adı altında para toplayarak örgüte finans sağladığını da ortaya koydu. Gülen, o talimatta şöyle diyor: “Mütevelli abilere hep bir şey istemek veya himmet için gidilmiş. Normal ziyaret için giden bir arkadaşımıza 'hayırdır yine ne istiyorsunuz? demiş. Yani hep bir şey istemek için gitmesek, bir de arkadaşlarımız hanımları ile ilgilenseler çok ciddi aile ihmali var."

"Yol ve sicil emniyeti olmalı"





Gülen bir konuşmasında ise kara para örgüt mensuplarına kara para aklamanın şifrelerini veriyor. Dünya ülkelerindeki hizmetlerde yol emniyetinin gerekliği olduğunu söyleyen Gülen, “Yani sizin hareketlerinizi müdafaa edecek vekiller-yargı..." ifadesini kullanıyor. Ayrıca Almanya'da Alevi asıllı milletvekillerinin Türkiye'den giden-giren kara paralar ve Türk vakıflar hakkında Almanya parlamentosunda gensoru verdiğini kaydeden Gülen, “Biz burada Alman vakfıyla ilgilenince onlar da bizimle ilgileniyor, bundan dolayı yol ve sicil emniyeti olmalıdır" diyor.



Ayrılanın işi biter



Bir başka konuşmasında da Gülen, örgütten ayrılmaya çalışanların önünü kesmek için “Şeytan cemaatten ayrılanın işini bitirir, cemaatten ayrılmamalıyız. Kendi akıbetimden korktuğum gibi hizmetin akıbetinden korkuyorum. Bencil insanların vereceği zarardan korkuyorum" diyor. Yine Gülen, “Bize gelenler bizden ayrılırken çırak çıkmalıdır. Üstadımız 'benim talebelerim ölünceye kadar benden ayrılmaz' diyor. Zamanımızda da esnaf abilerimiz bile ölünceye kadar ayrılmamalıdır" diye konuşuyor. Gülen'in düşman olarak gördüğü askerleri “ağalar" diye nitelendirdiği ortaya çıkmıştı. Gülen, Askeri Casusluk, Ergenekon ve Balyoz gibi soruşturma ve davalarla da komplo kuran örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığını itiraf etti. İlahiyatçı, siyasetçi ve askerden evliya olmayacağını savunan Gülen, “Ama askerlerden bizim arkadaşlarımız olanlar var, çile çekenler var" şeklinde konuşuyor.