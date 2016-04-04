Yeni Şafak: Ergenekon'dan tutuklanan Mehmet Haberal'ı Fethullah Gülen tahliye ettirdi

Yeni Şafak gazetesi, FETÖ üyeliğinden yargılanacak 54 hakim ve savcının bağlantılarının deşifre olduğunu belirtti. Haberleşme için kurye kullanıldığına dikkat çekilen haberde, Metin İ. adlı bir kuryenin, kritik davalarda imzası bulunan savcı ve hakimlerle sık sık görüştüğü vurgulandı. Haberde, örgüt içinde Yahudi Alaeaddin adıyla bilinen Alaeddin Kaya’nın, Fethullah Gülen’in selamını götürerek, Ergenekon davasından tutuklanan eski CHP Milletvekili Prof. Mehmet Haberal’ın tahliye edilmesini sağladığı öne sürüldü.

Gazetede Mustafa Sait Özkan imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından Selam Tevhid soruşturmasında imzası bulunan 54 hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede örgütün hangi yollarla hakim ve savcılara talimat verdiği deşifre edildi. İddianamede şüpheli savcı ve hakimlerin FETÖ yöneticisi ve üst düzey sorumlusu olduğu yönünde istihbari bilgiler bulunan 74 şahısla irtibatlarının olduğuna dikkat çekildi. Şüphelilerin haberleşme trafiklerinin 'örgütün yargı imamı, imam yardımcısı, tayin üyesi, ana kadro, üst düzey sorumlusu' isimlerle yoğunlaştığının belirlendiği kaydedildi.

Bağlantı ortaya çıktı

Örgütün haberleşme için 'kurye' yöntemini kullandığına dikkat çekilen iddianamede, şüpheli hakim ve savcıların HTS kayıtlarının FETÖ mensubu kişilerle yoğun irtibatta bulundukları kaydedilerek, “Analiz çalışmalarında elde edilen bilgiler, şahıs ve irtibatlarının yurt dışı kaynaklı telefonlar ile irtibatlarının olduğunu ve belirli numaralar üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Şüphelilerin FETÖ/PDY kapsamında örgütlü bir şekilde hareket ettiklerine ve örgütle bağlantılı olduklarına dair iz ve emareler görülmüştür” denildi.

51 kuryeden en derini

İddianamede 51 kuryeden bağlantıları en derin olan kişi Metin İ. olarak göze çarpıyor. Metin İ.'nin Celal Kara, Davut Bedir, Mesut Özcan, Osman Kaya, Sadrettin Sarıkaya, Ümit Zafer Çolak, Adem Özcan, Adnan Çimen, Ayhan Bedirhan, Cihan Kansız, Mehmet Karababa, Mustafa Başer'in kuryeliğini yaptığı ifade edildi. Örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen bir diğer isim K.Ö.'nün irtibatlı olduğu FETÖ yöneticilerinin ise halen Yargıtay Üyesi olan Süleyman Pehlivan olduğu ortaya çıktı. K.Ö.'nün eski Balyoz savcısı olan Pehlivan'la 58 kez, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Müdür Yardımcılığı yapan Abdullah Taşdemir ile ise 14 kez görüştüğü belirlendi. Taşdemir'in FETÖ savcı ve hakimlerini tesislerde ücretsiz olarak ağırladığı ifade edildi. Selam Tevhid soruşturmasını yürüten savcı Adnan Çimen'in 1 defa görüştüğü Metin İ.'nin bağlantıları dikkat çekti.

Görüşmediği kalmamış

Metin İ.'nın bir dönem Asya Finans Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İhsan Kalkavan'la 9, Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı'nca yürütülen PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İlhan İşbilen'le 17 kez görüştüğü tespit edildi. Metin İ.'nin FETÖ'nün yargı imamlarından Ahmet Can'la 12, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'la 7 kez görüştüğü belirlendi. Metin İ.'nin örgütün Emniyet İmamı Süleyman Uysal ile ise tam 30 defa telefon trafiğine girdiği ortaya çıktı. Çimen'in görüştüğü Metin İ.'nin ayrıca Polis Akademisinden sorumlu imam Rıdvan Akovalı ile 6, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Suat Yıldırım'la 12 kez görüştüğü belirlendi. Metin İ.'nin Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan isimlerden Abdülkadir Aksoy'la 16, Mehmet Rasim Kuseyri ile ise tam 226 arama mesaj kaydının bulunması dikkat çekti. Çimen'in FETÖ'nün destekçilerinden yazar Nazlı Ilıcak ile ise 5 kez görüştüğü belirlendi.

Kara’yla da irtibatlı

Firari Savcı Celal Kara'nın da Metin İ. ile 3 kez görüştüğü ortaya çıktı. Kara'nın tam 156 defa telefonla mesaj ve arama gerçekleştirdiği Özgür Yıldız isimli şahsın ise FETÖ'ye bağlı FEM Dershanelerinin Türkiye çapındaki sorumlusu Ahmet Kirmiç ile 6 defa arama ve mesaj trafiği tespit edildi.Ergenekon soruşturması savcılarından Cihan Kansız'ın da kilit isim Metin İ. ile 4 arama ve mesaj kaydının olduğu belirlendi. Kansız'ın ayrıca 2 defa görüştüğü Cahit Araz isimli şahsın, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden örgüt içinde 'Yahudi Alaeddin' olarak da bilinen Alaeddin Kaya ile 1 kez görüştüğü tespit edildi.

Gülen’in selamı ile Haberal serbest kaldı

Kaya hakkında ise hakimlerle görüştüğü, Fetullah Gülen'in selamını götürerek CHP'li Mehmet Haberal'ın serbest bırakılmasını istediği kaydedildi. Balyoz Davası'nın hakimlerinden Davut Bedir'in de Metin İ. ile 6 defa arama ve mesaj kaydının bulunduğu belirlendi. Poyrazköy hakimlerinden Mehmet Hamzaçebi'nin de Metin İ. ile 22 kez görüştüğü tespit edildi. Ahmet Şık'ın 'İmamın ordusu' kitabının toplatılması kararını veren ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliye taleplerini reddeden Hakim Mehmet Karababa da Metin İ. ile görüşen isimlerden. Karababa'nın Metin İ. ile 14 kez görüştüğü belirlendi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yakalama kararı çıkaran Hakim Mesut Özcan'ın da Metin İ. ile 5 kez arama ve mesaj kaydı bulunduğu tespit edildi.

Dış bağlantı tespit edildi

Kamikaze hakimlerden Mustafa Başer'in de Metin İ. ile 63 kez görüştüğü belirtilen iddianamede, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı Devrimci Karargah davasına bakan hakimlerden Osman Kaya'nın da Metin İ. ile 12 kez görüştüğü ifade edildi. Metin İ.'nin ayrıca dönemin özel yetkili savcılarından Ümit Zafer Çolak'la da 2 kez görüştüğü belirlendi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın 78 kez iletişime geçtiği E.T isimli şahsın bağlantıları arasında FETÖ'nün yargıdaki A takımından Osman Karakuş'la 95 mesaj ve arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Sarıkaya eksik kalmadı

Sarıkaya'nın da çok sayıda şüpheli hakim savcı gibi kilit isim Metin İ. ile 24 kez görüştüğü belirlendi. 25 Aralık davasında 2. numaralı şüpheli olan Sinan Dursun'un ABD'deki telefonuna ait Yakup Kaya ve Ramazan Saban ile 1'er defa görüştüğü ortaya çıktı. Samanyolu Amerika Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürüten Adem Kalaç'ın da Sadrettin Sarıkaya ile irtibatlı olan Turan Uslu ile 2 kez görüştüğü tespit edildi. Amerika'da örgütün önemli isimlerinden biri olan Kemal Öksüz'ün de Mehmet Hamzaçebi ve Mehmet Karababa'nın bağlantılı olduğu Muhammet Çap ile tam 322 kez görüştüğü belirlendi.