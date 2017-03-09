Yeni Şafak: Erdoğan'a suikasta giden 7 cuntacı KPSS hırsızı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele giden 7 askerin eşinin 2010'daki KPSS'ye soruları çalarak girdiği iddia etti. Haberde, "Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan 7 cuntacının eşlerinin de soru hırsızı olduğunu gözler önüne serdi" ifadesi kullanıldı.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberi şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük soru hırsızlığını konu alan 2010 KPSS soruşturması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan 7 cuntacının eşlerinin de soru hırsızı olduğunu gözler önüne serdi. FETÖ'nün önceden elde ederek mensuplarına dağıttığı 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ancak o dönem soruşturma, FETÖ'nün savcısı Şadan Sakınan tarafından örtbas edildi. Daha sonra soruşturmaya bakan Ankara Savcısı Yücel Erkman'ın yaptığı çalışma sonucu KPSS hırsızları tek tek ortaya çıkarıldı.

Şüpheli sayısı 13 bin

Savcılık soruşturmanın bilançosunu açıkladı. Buna göre, soruşturmada şüpheli sayısı 3 bini Eğitimi Bilimleri, 10 bini de Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere toplam 13 bine ulaştı. Soruşturma kapsamında ilk operasyon Eğitim Bilimleri şüphelilerine yönelik olarak 23 Mart 2015'te gerçekleştirildi. O tarihten bugüne kadar yapılan toplam 10 operasyon sonucu 1000 kişi hakkında “FETÖ yöneticisi ve üyesi olmak", “dolandırıcılık" ve “resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı. Bunların 348'i tutuklandı. Savcılığın yaklaşık 2 bin şüpheli hakkında daha dava açacağı öğrenildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür alanına ilişkin soruşturmalar ise hızla devam ediyor.

2010'da zirve yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1990'lı yıllarda sohbetlerinde verdiği “Devletin kılcal damarlarına sızın" talimatı üzerine Askeri Lise Sınavları, Hakimlik, Polis Akademisi, Astsubay, Kurmaylık, Komiser Yardımcılığı, Polis Meslek Yüksek Okulu, Üniversite sınavları örgüt tarafından ele geçirilirken, soru hırsızlığı 2010 KPSS'de zirve yaptı. Yapılan incelemede, 2009 KPSS'de Genel Yetenek alanında 50 ve üzeri doğru yapan sayısı 20 bin 669 iken, 2010 KPSS'de bu sayı 143 bin 128'e yükseldi. FETÖ bu sınavlarla, “mahrem hizmet yapılanma"da görev alan mensuplarının eşlerini, örgüt kurumları dışında meslek sahibi olmalarını sağladı.

Akkuş'un eşi de var

Soruşturmada ilginç bilgilere de ulaşıldı. Eşleri KPSS soruşturması şüphelisi olan kişilerin arasında 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak görev alan cuntacılar da bulunuyor. Bunlardan 7'sinin Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikaste giden timde yer alan 7 FETÖ'cü subay olduğu anlaşıldı. Ayrıca darbeci Muharrem Köse'nin görevden alınmasının ardından vekaleten Genelkurmay Adli Müşaviri yapılan ve 15 Temmuz'daki sözde sıkıyönetim direktifleriyle Ankara Sıkıyönetim Savcısı olarak görevlendirilen Mehmet Oğuz Akkuş'un eşinin de KPSS şüphelisi olduğu belirlendi.

2 bin 116 şüpheli ByLock kullanıcısı

Binlerce gencin umutlarının FETÖ tarafından çalınan 2010 KPSS hırsızlığına yönelik soruşturmada şüpheli olarak yer alan 13 bin kişiden 2 bin 116'sının, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bin 600'ünün ise teröristbaşı Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi. 618'inin ise FETÖ tepe yönetimiyle HTS irtibatının bulunduğu ortaya çıkarıldı. Eğitim Bilimi alanındaki yaklaşık 3 bin şüphelinin 488'inin asker ve asker eşi, 96'sının ise polis ve polis eşi olduğu belirlendi. Genel Yetenek ve Genel Kültür alanındaki yaklaşık 10 bin şüpheliden ise 413'ünün asker ve asker eşi, 347'sinin polis ve polis eşi, 60'ının hakim-savcı, 42'sinın hakim-savcı eşi, 74'ünün kaymakam, 7'sinin de kaymakam eşi olduğu anlaşıldı.

Yargıya hesap veriyorlar

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava Muğla'da görülüyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmalarda ifadeleri alınan cuntacılar, çarpıcı beyanlarıyla dikkati çekmişti.