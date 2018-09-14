Yeni Şafak: Ekonomik teröre karşı 'olağanüstü hal' uygulansın, içeridekilere müdahale yapmak şart

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'yi durdurmak isteyenler tarafından ekonomik saldırı altında olduğunu söyledi. Karagül, "15 Temmuz sonrası gibi, ekonomik saldırıya karşı da bir tür 'olağanüstü hal' uygulanmalı, seferberlik havası geliştirilmelidir" diyerek, Türkiye içinde "ekonomik saldırıyı" besleyenlere müdahale istedi.

Karagül'ün "Ekonomik terörizm.. Ekonomik sıkıyönetim.. Ekonomik 'Karşı Darbe..” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ekonomik terörizme karşı “olağanüstü hal” uygulansın. Bu bir “milli mücadele”dir!

Ekonomik saldırı, siyasi ve jeopolitik saldırıdır. Türkiye’yi durdurma çabasıdır. Daha önceki saldırıların yeni bir formatıdır. 15 Temmuz sonrası gibi, ekonomik saldırıya karşı da bir tür “olağanüstü hal” uygulanmalı, seferberlik havası geliştirilmelidir. Saldırıyı içeriden besleyenlere karşı kararlı müdahaleler yapmak şarttır.

Salt ekonomik tedbirlerle aşılamayacak bir müdahaledir bu. Bu yüzden saldırıyı istismar eden fırsatçılara, içerideki ayağını oluşturanlara, buradan bir muhalefet ve müdahale tabanı oluşturmak isteyenlere acımasız olmak zorunludur.

Çünkü Türkiye çok büyük bir hesaplaşmanın merkezindedir. Söz konusu vatandır, ülkemizin geleceğidir, yüz yıl sonra yeniden başlayan yükseliş tarihini sabote etme planıdır. Öyleyse ekonomik terörizme karşı yeni bir milli mücadele ile yükümlüyüz ve bu bir “Milli Mücadele”dir.