Yeni Şafak: Dicle Kalkanı geliyor

Suriye'nin kuzeyinde bulunan IŞİD'e yönelik 24 Ağustos'ta başlayan, 71 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı harekâtının sona ermesinin ardından Türkiye'nin Sincar'a yönelik yeni bir harekâta hazırlandığı iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı’nın birinci etabını bitirdik, yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz" sözlerine ilişkin olarak "Kuzey Irak’ta PKK’nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a operasyon geliyor. Fırat Kalkanı’nda ilk etabın bitmesinin ardından Mehmetçik, ‘Dicle Kalkanı’ için uzun süredir yığınak yapılan Silopi’de harekât için hazır durumda" iddiasını dile getirdi.

Yeni Şafak gazetesinden Çetin Çetiner'in haberi şöyle:

Kuzey Irak’ta PKK’nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a operasyon geliyor. Fırat Kalkanı’nda ilk etabın bitmesinin ardından Mehmetçik, ‘Dicle Kalkanı’ için uzun süredir yığınak yapılan Silopi’de harekât için hazır durumda.

Musul’un batısında terör örgütü PKK’nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar (Şengal) bölgesine operasyonun eli kulağında. ABD’nin, Suriye’nin kuzeyi için tasarladığı ‘terör koridoru’ projesine Fırat Kalkanı ile büyük darbe indiren Mehmetçik, koridorun doğu yakasındaki en stratejik noktayı teröristlerden temizlemeye hazırlanıyor. Çok yakında başlaması beklenen Dicle Kalkanı Harekâtı, Musul yakınındaki Başika’da eğitilen güçlerle birlikte Mehmetçiğin yeni bir destanına sahne olacak. Tıpkı Suriye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi ‘DEAŞ işgalini’ bahane eden PKK, 2014 Ağustos’unda Ezidilerin yurdu Sincar’a yerleşmiş ve buradan bir daha çıkmadı. Ankara, teröristlerin buradan temizlenmesi yönünde Bağdat ve Erbil yönetimlerini defalarca uyardı ancak şimdiye dek bir sonuç alamadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin PKK’ya yönelik “Sincar’ı terk et” çağrıları da hep sözde kaldı. Peşmerge güçleri şimdiye dek teröristlere karşı harekete geçmedi.

İkinci büyük darbe

Bağdat ve Erbil’i PKK konusunda sürekli uyaran ve adım atılması için bekleyen Ankara, Sincar’a yönelik adım atılmayınca harekete geçmeye karar verdi. Terör koridoruna ikinci büyük darbeyi indirecek Dicle Kalkanı Harekâtı’nın 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası başlaması bekleniyor. Nisan sonu ya da mayıs başı yapılması beklenen operasyonun ilk hedefinde öncelikle Zaho, Duhok ve çevresindeki PKK kampları var. Sincar’da ise terör örgütünün Türkiye’ye yönelik birinci derece tehdit oluşturan 9 kampı bulunuyor. Temizlik için biri Silopi diğerleri Başika ve Navaran’da 3 ana kontrol merkezi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki Silopi’ye uzun süredir askeri yığınak yapıyordu. Binlerce zırhlı araç, obüs ve tankın Suriye sonrası hedefi bu kez Sincar olacak.

İkinci Kandil’e izin yok

Sincar’ın teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Kandil’in Suriye ile bağlantısı kesilecek, ikmal hattı ortadan kaldırılacak. Suriye’ye geçiş güzergahındaki bölgenin TSK tarafından kontrolü, İran destekli mezhepçi grupların batıya geçişini de zorlaştıracak. Harekâtta kullanılacak lojistik-ikmal hatları üzerindeki çalışmanın sonuna gelindi. Mehmetçik, sınıra 100 kilometre uzaklıktaki Sincar’a inerek teröristlerin burada yuvalanmasına fırsat vermeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık yeni sınırötesi harekâtın işaretlerini vermiş, “Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepelerine binmek için hazırlıklar yapıyoruz. Terör örgütlerine baharda çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır” demişti.