Yeni Şafak: Devlet, Barzani'ye teşvik veriyor

Yenişafak gazetesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, Gaziantep ve Mersin'de fabrikalar kurdurduğunu ileri sürdü.
Haberde, "Barzani kontrolünde ticaret yapan firmalar, devlet teşviklerinden yararlanma konusunda da ön sırada" ifadeleri kullanıldı.
Yeni Şafak'taki haber şöyle:
Gaziantep ve Mersin’de Barzani desteğiyle onlarca fabrika kuruldu. Gıda, inşaat, tarım, lojistik ve akaryakıt alanında 400’den fazla firma doğrudan Barzani sermayesiyle hayata geçti.
Gaziantep’te ise aynı kapsamda faaliyet gösteren işletme sayısı 250’den fazla. Organize sanayi ve serbest bölgelerde kurulan ve Barzani kontrolünde ticaret yapan firmalar, devlet teşviklerinden yararlanma konusunda da ön sırada.