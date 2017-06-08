Yeni Şafak: Darbe girişimiyle ilgili 172 gizli tanık, 500 itirafçı, 50 bin ihbar...

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 172 kişinin gizli tanık olduğunu ileri sürdü. Gazetenin iddiasına göre, sadece İstanbul’da pişmanlık yasalarından faydalanmak isteyen 'FETÖ'cülerin sayısı 500'ü geçerken 50 bin ihbar yapıldı.

Yeni Şafak gazetesinden Hamdi Koçoğlu ve Şahin Şen'in haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini sulandırmak ve örgüt tabanının moralini yüksek tutmak için mahkemelerde uyguladığı inkâr yöntemini gizli tanıklar ve itirafçılar bitirdi. Halen cezaevlerindeki örgüt üyelerine moral vermeye çalışan FETÖ, bir yandan da itirafçıların ve gizli tanıkların sayısının artmasını engellemeye çalışıyor. Ancak son dönemde ByLock'çulara yönelik operasyonlardan sonra FETÖ’de büyük bir çözülme yaşandığı ortaya çıktı.

8 ayda 113 gizli tanık

FETÖ ile 17-25 Aralık sonra başlayan mücadeleye 15 Temmuz'dan sonra vatandaşlar da katıldı. Sadece İstanbul’da güvenlik birimlerine yaklaşık 50 bin ihbar yapıldı. İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalarda 15 Temmuz’dan sonra aralarında asker, polis, öğretmenlerin de olduğu 113 kişi gizli tanık olmayı kabul etti. Bu sayı 15 Temmuz öncesiyle birlikte 172’ye ulaştı. Mart 2014’ten 15 Temmuz 2016 tarihine kadar 2 yılda sadece 55 kişi gizli tanık olmak için başvururken son 8 ayda 113 kişi gizli tanık olmak için başvurdu.

500’den fazla itirafçı

İstanbul’da pişmanlık yasalarından faydalanmak isteyen FETÖ’cülerin sayısı 500’ü geçti. FETÖ’cü teröristlerin kendileriyle birlikte hareket ettiklerini zannetikleri kişilerin itirafçı ya da gizli tanık olduğunu duruşmalarda anladıkları ve büyük şok yaşadıkları belirtiliyor. İstanbul’daki davalarda gizli tanık olmayı kabul eden FETÖ üyelerinin önemli bir bir bölümünün polis olduğu belirtildi. Yine çok sayıda asker ve öğretmenin yanı sıra FETÖ imamları da bulunuyor. FETÖ’cü teröristlerin duruşmaya çıkmadan önce gizli tanıkların ve itirafçıların kim olduğunu ve neler anlattığını öğrenmek için büyük çaba harcadağı belirtiliyor.

50 bin ihbar

15 Temmuz’dan itibaren İstanbul’da güvenlik güçlerine 50 binin üzerinde FETÖ ihbarı yapıldığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde oluşturulan özel birim bu ihbarların tamamını inceledi ve tek tek tasnif etti. İhbarlar içerisinde firari FETÖ’cülerin yerlerini bildiren ihbarlar başta olmak üzere acil olanlara öncelik verildiği ve ihbardaki bilgilerin operasyon süreçlerinde kullanıldığı öğrenildi. 50 bin ihbar içerisinde tutarlı ve doğruluğu teyid edilen ve öncelik sıralamasına göre ayrılanlar ise şehir, bölge, himmet, FETÖ üyesi, FETÖ kuruluşu, imam, abi, abla gibi belirli başlıklarda tek tek tasnif edildikten sonra operasyon birimlerine aktarılarak haklarında soruşturma açılması aşamasına geçiliyor. Henüz 50 bin ihbarın önemli bir bölümünün önümüzdeki dönemde soruşturma ve operasyon aşamasına geçirileceği ifade ediliyor.