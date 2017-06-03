Yeni Şafak: ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar Kato Dağı'ndaki PKK mağaralarında çıktı

Yeni Şafak gazetesi, ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahların Kato Dağı'ndaki PKK mağaralarından çıktığını öne sürdü. "Önceki gece saat 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 TIR, ABD’nin Haseke’deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı. " denilen haberde "ABD ordusunun bölgeye sevk ettiği silahlar çok geçmeden Türkiye sınırından geçerek Güneydoğu kırsalındaki mağaralarda istifleniyor. Bunun son örneği Kato dağları oldu." ifadesi kullanıldı.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

ABD, Rakka Operasyonu bahanesiyle PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye silah sevkiyatına hız verdi. Önceki gece saat 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 TIR, ABD’nin Haseke’deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı. Rakka’nın kuzey kırsalına yönelen TIR’larda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanısıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü. Son sevkiyatla birlikte, ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Donald Trump’ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs’tan itibaren 4 defada 218 TIR’lık sevkiyat gerçekleştirilmiş oldu. ABD Savunma Bakanlığı’nca da (Pentagon) doğrulanan belgelere göre Suriye PKK’sına gönderilen silahlar, küçük bir orduya yetecek çapta. Listede 12 bin kalaşnikof tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin (uçaksavar-Doçka) yanında, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 adet de Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarları bulunuyor. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de terör örgütüne gönderilecek.

Asıl hazırlık kimin için?

‘Kurtarılacağı’ söylenen Rakka için DEAŞ’la anlaşan Suriye PKK’sının, kenti önümüzdeki günlerde direnişsiz teslim alması bekleniyor. Rakka’yı Pentagon’un ‘kara ordusu’ PKK’ya ciddi bir çatışma olmaksızın verecek DEAŞ’ın akıbetinin ne olacağı şimdilik meçhûl. Ancak Rakka bahanesiyle terör örgütüne ABD tarafından gönderilen silahlar bir kez daha “Asıl hazırlık Türkiye için mi?” sorusunu gündeme getirdi. Çünkü ABD ordusunun bölgeye sevk ettiği silahlar çok geçmeden Türkiye sınırından geçerek Güneydoğu kırsalındaki mağaralarda istifleniyor. Bunun son örneği Kato dağları oldu.

İşte ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği silahların listesi

Pentagon, Suriye'de terör örgütü PKK’yı ABD özel kuvvetlerinin kullandığı son teknoloji gelişmiş mühimmat ve silahlar ile donatmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşanan skandal gelişmeler, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği silahların detaylı listesi Savunma Bakanlığı'nın bütçe taslağına girdi.ABD, geçtiğimiz günlerde bölgeye yüklü silah sevkiyatı yapmıştı. Suriye'ye yapılan silah sevkiyatıyla ilgili detaylar, Savunma Bakanlığı'nın 2018 bütçe taslağında da yer aldı.Taslakta, Suriye'ye gönderilecek silahlar ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde açıklandı. Habertürk'teki bilgilere göre; Silahların içerisinde birçok anti tank füzesi, yüksek teknolojili silahlar ve binlerce roketatar bulunuyor. ABD'nin Suriye'ye gönderdiği silahlar şu şekilde:6 bin adet PKM (BİKİSİ)3500 adet DShK (DOÇKA)3000 adet RPG-71000 adet AT4 ve SPG980 adet 60mm havan80 adet 82mm havan75 adet 120mm havan150 adet AN/PVS gece görüş gözlüğü150 adet AN/PEQ 2 Taslakta 'partner' vurgusuTaslakta, Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele vurgulanırken, bunun için ABD'nin yerel partnerlerini güçlendireceği belirtildi.Detayları Türkiye'yle paylaşacakABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD’nin terör örgütü PKK/PYD'ye Rakka operasyonu için verdiği silahlarla ilgili detayların Türkiye ile paylaşılacağını açıklamıştı.ABD PYD'ye verdiği silahların detaylarını Türkiye ile paylaşacak

ABD, bu silahların Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı doğrultusunda güvenceler verdiğini iddia etse de TSK bu silahları dağlarda PKK’ya karşı yürütülen operasyonlardan tanıyor. Terör örgütü, ABD silahlarını Kato ve İkiyaka’daki kayalıklarda oluşan doğal depolarda saklıyor. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve ekibinin yaklaşık 2 aydır sözkonusu bölgede yürüttüğü operasyonlarla bu depolar tek tek tespit edildi. Mağaralardan çıkan silahlar, ABD’nin Suriye’de PYD’ye verdikleriyle aynı. Biksi, doçka, havan, RPG7 ve bu silahlara ait onbinlerce mühimmat...

Tanksavarlar...

Kato’da 29-30 Mayıs’ta tespit edilen 8 mağarada 20 adet de ‘SPG9’ geri tepmesiz tanksavar mühimmatı ve sevk motorlarına rastlandı. Diğerlerine göre daha yeni olan ve ilk kez rastlanan bu silahlar, ABD tarafından terörist örgütün Suriye uzantısına verilen silahlar arasında yeraldı. Yine şehit Tümgeneral Aydın’ın komutasında Şırnak Uludere’de Biliç Tepe bölgesinde yapılan operasyonda PKK’ya ait 2’şer adet ‘AT4’ yeni nesil tanksavar füzesi ele geçirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Güneydoğu’da başarıyla devam eden ve PKK terörünü bitirmeyi hedefleyen operasyonlarda teröristlerin silahlarına teker teker el koyuyor. ABD ise PKK’nın kırsaldaki mağaralarda oluşan açığını kapatmak için silah sevkiyatına hız veriyor.

Kato ve İkiyaka’da ne çıktıysa aynı silahlardan Suriye PKK’sında bulunması, bir yandan da ABD’nin Türkiye’nin olası bir sınırötesi harekatına karşı terör örgütünü tahkim etme çabası olarak yorumlanıyor. Çünkü yalnızca son sevkiyatta 1000 adet gelişmiş tanksavar silahı var. Elinde hiçbir modern tank bulunmayan DEAŞ’tan Rakka’yı çatışmasız almaya hazırlanan PKK’nın bu tanksavar silahlarını kime karşı kullanacağı, cevabı verilmesi beklenen en önemli soru durumunda. ABD, PKK’lı piyonlarla Suriye’de Türkiye’ye karşı bir savunma hattı kuruyor. Diğer yandan da Kato’da boşaltılan mağaraları yeniden doldurmak istiyor.

Hep aynı terane

ABD bugüne kadar PYD’ye gönderdiği silahları kabul etmezken, son sevkiyatta ise Türkiye’ye somut olmayan güvenceler vermekle yetindi. ABD’li Albay Ryan Dillon, verilen tüm silahların birlik komutanlarına seri numaralarıyla zimmetleneceğini ve tüm bu detayları Türkiye ile paylaşacaklarını, amacı dışında bir kullanımın sözkonusu olması halinde bunu yapan gruba artık silah verilmeyeceğini anlattı. Dillon’ın bu açıklamaları da güvence vermekten uzak kaldı. Zira henüz iki hafta önce Pentagon, daha önce Irak ordusuna verilen ve daha sonra DEAŞ’a geçen silahların izinin kayıp olduğunu açıklamıştı. ABD’nin ‘kayıp’ dediği silahların içinde Kato’da bulunanlardan bol miktarda yeralıyor.