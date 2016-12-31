Yeni Şafak: 40 bin muhalif birleşiyor; Suriye'deki ateşkese imza atmayan örgütler sessiz kalarak destek verecek

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde hayata geçirilen Suriye ateşkesi yer yer ihlal haberlerinin gelmesine karşın büyük oranda uygulanabilirliğini koruduğunu belirterek Astana'ya çatışmasız ortamda gidilebilmesi için ateşkes anlaşmasına imza atmayan örgütlerin sessiz kalarak destek vereceğini ileri sürdü. Gazete 40 bin örgüt üyesinin tek çatı bir altında birleşeceği görüşünü savundu.

Yeni Şafak gazetesinden Cihat Arpacık'ın haberi şöyle:

Ahrar'uş Şam ve bazı büyük muhalif grupların bu anlaşmaya imza atmadığı ancak Astana'ya çatışmasız bir ortamda gidilebilmesi için sessiz kaldıkları belirtiliyor. Bu gruplar Halep'te büyük operasyonlar gerçekleştiren Ensaru'ş Şeria ve Cisr'eş Şuur ile İdlib'i rejimden almayı başaran Fetih Ordusu'nun bileşenleri arasında bulunuyor.

İmzasız destek

Bu askeri koalisyonların en önemli bileşeni ise 'terör örgütü' olarak nitelendirilen ve ateşkes kapsamı dışında bırakılan eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi (ŞFC). Ateşkese imza atmadıkları halde sessiz kalıp barışı zımnen destekleyen bu gruplar, en önemli müttefikleri olan Şam'ın Fethi Cephesi'ne yönelik 'terörist' nitelendirmesini de bu tavırla reddediyor. Muhalif kaynaklar, 'Nusra Cephesi' bahanesiyle sivil yerleşim bölgelerini ve en ılımlı muhalif grupları dahi bombalayan Şam rejimi-Rusya güçlerinin saldırgan tavırları karşısında Ankara'nın muhalif gruplara şu ricada bulunduğunu ifade ediyor: “Nusra bahanesiyle çok şiddetli saldırılara maruz kalıyorsunuz ve biz de sizi koruyamıyoruz. Ateşkesi kabul edin."

Guta dahil

Öte yandan, isimleri Şam'ın Fethi Cephesi kadar anılmasa da, Cundü'l Aksa'nın Şam'ın Fethi Cephesi'ne katılmayan uzantıları, Türkistan İslam Cemaati, Cundu'ş Şam gibi grupların da “ŞFC'yle organik bağları olduğu iddiasıyla" ateşkes kapsamı dışında tutulacağı öne sürülüyor. Ateşkes görüşmelerinde Rus tarafının uzun bir süredir cephe hattı olan Şam banliyölerinden Guta'nın da ateşkes dışında kalması için direttiği ancak Türkiye ve muhalif grupların bunu reddettiği öğrenildi.

Yeni siyasi temsil

Astana'da yapılması planlanan siyasi çözüm müzakerelerine kadar ateşkes bozulmazsa, muhalif kanat yeni ve daha güçlü bir siyasi temsille masaya oturacak. Şu ana kadar Cenevre, Zürih veya Viyana'da yapılan çözüm görüşmelerine muhalifleri temsilen katılan isimler saha gerçeklerinden kopuk olmakla ve silahlı kanatla etkileşimden uzak olmakla eleştiriliyordu. Astana sürecine eşzamanlı olarak Suriye'de muhalif grupların kendi aralarında birlik olma çalışmalarının da hızlanacağı ve Astana'da kurulacak masaya elleri daha güçlenmiş bir şekilde oturacakları da bildirildi. Grupların birleşmesiyle yaklaşık 40 bin muhalif tek çatı altında toplanmış olacak ve Astana'daki temsilciler askeri kanatla eşgüdümlü bir şekilde hareket edecek.

İran'a dikkat

Halep'i ele geçirdikten sonra Suriye direnişine büyük darbe vuran rejim güçleri ve ülkeye gönderdiği mezhepçi teröristlerle kontrolü elinde tutan İran'ın bu ateşkesi bozarak İdlib ve Cisr'eş Şuur'u da alma planı yaptığı biliniyor. Mezhepçi militanları eliyle sahada 'kesin zafer' planlayan İran'ın, sahadaki ateşkesi bozmak için provokasyonlara hazırlandığı da ifade ediliyor.