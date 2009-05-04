Yeni Renault Megane satışta



Sabah’ın haberine göre, yeni Megane HB 1.6 16V, 1.5 dCi 105 bg motor seçenekleri ve Expression ve Dynamique versiyonları, Yeni Megane Coupe ise 1.6 16V, 1.5 dCi 105 bg motor seçenekleri ve Dynamique versiyonu ile tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yeni Megane HB 31 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla, Megane Coupe ise 36 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Megane HB, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan (37/37) alarak Renault'nun 5 yıldız alan 11. modeli oldu.

