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Yaşam

Yeni Renault Megane satışta

Yeni Renault Megane Hatchback ve Coupe, Türkiye'de satışa sunuldu.

04 Mayıs 2009 03:00

Yeni Renault Megane Hatchback ve Coupe, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Megane Hatchback ve Coupe tasarımları, yol tutuş özellikleri ve üst gamdan gelen donanımlarıyla ön plana çıkıyor.

Megane III fotoğrafları - FOTOGALERİ

Sabah’ın haberine göre, yeni Megane HB 1.6 16V, 1.5 dCi 105 bg motor seçenekleri ve Expression ve Dynamique versiyonları, Yeni Megane Coupe ise 1.6 16V, 1.5 dCi 105 bg motor seçenekleri ve Dynamique versiyonu ile tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yeni Megane HB 31 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla, Megane Coupe ise 36 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Megane HB, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan (37/37) alarak Renault'nun 5 yıldız alan 11. modeli oldu.

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