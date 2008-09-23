Yeni rekörler 'eğitime' alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni atanan 40 rektöre 'tecrübe aktarımı için bilgilendirme çalışması' yapacak.



6 Ağustos'ta 21 üniversiteye ve 10 Eylül'de yeni kurulan 23 üniversiteye rektör atandı.



Çukurova, Karadeniz Teknik, Gazi ve Trakya üniversitelerinin rektörleri ikinci dönem görev yapacak. Diğer 40 rektör ise ilk kez rektörlük koltuğuna oturdu. Üniversitelerde profesörlük kadrosunda görev yapıp yıllarca öğrencilere ders veren, kişisel akademik çalışmalarını yürüten öğretim üyeleri, çok büyük iktisadi işletmeler olan üniversiteleri yönetirken yüzlerce ihaleye imza atacak, atama ve görevlendirmeleri içeren idari konularda kararlar verecek. Ayrıca rektörlerin üniversite bütçesini sağlıklı şekilde kullanması da gerekiyor. YÖK, hocalıktan yöneticiliğe geçen öğretim üyelerinin yaşayabileceği sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla 40 yeni rektörü Ankara Üniversitesi'nin Side'deki sosyal tesisinde 24-25 Ekim'de ağırlayacak. Yeni rektörler iki günlük çalışma programında hem birbiriyle daha yakından tanışacak, hem de görevlerini yaparken karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermenin yollarını öğrenecek.



"Rektörlerin bilgilendirilmesi yetmez." diyen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, yeni üniversitelere alınacak genel sekreter ve idari personeli de 2-3 günlük eğitime almayı planlıyor. Özcan, MEB, TÜBİTAK, DPT ve Maliye gibi kurumlardan uzmanlar ile tecrübeli iki rektörün programa konuşmacı olarak katılacağını söyledi. İki gün sürecek programda 'rektörlerin tanışması ve kaynaşmasını' amaçlayan Özcan, "İki çok tecrübeli rektörümüzü çağırıp, görevleri sırasında ne tür problemlerle karşılaştılar, o problemleri nasıl aştılar gibi konularda da bir tecrübe aktarımı yapacağız. Henüz isim tespit etmedik; ama çok sayıda tecrübeli rektörümüz var, mevcut YÖK üyelerinden de var." dedi. Yeni rektörlere önümüzdeki günlerde davetiye gönderecek YÖK Başkanı, sözlerine şöyle devam etti: "Rektörler Devlet Planlama'yla yatırım için çalışmalarda bulunuyor, Maliye'ye gidiyor bütçeleriyle ilgili kaynakları oradan alıyor, başka işler için Milli Eğitim'e gidiyorlar. Bu konularda yeni rektörlerin bilgilerini tazelemekte fayda var. Bilseler de önemli değil, hem bir araya gelerek, tanışmış olurlar. Üniversiteler arasındaki işbirliğine de bu tanışıklık katkı sağlar. Başta ihaleler olmak üzere kendilerine yardımcı olacak her konuda yeni rektörlere bilgi vermeye çalışacağız."

