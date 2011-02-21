Yeni Rakı'nın yeni sahibi İngiliz devi Diageo

T24 - İngiliz alkollü içecek üreticisi Diageo, Yeni Rakı'yı üreten Mey İçki'yi satın almak için Texas Pasifıc Group ile anlaşmaya vardı.



Türkiye'de alkollü içki pazarında önemli bir satın alma yaşandı.

Dünyanın önde gelen alkollü içecek üreticisi İngiliz Diageo, varlık değeri 3.3 milyar lira olan (1.3 milyar sterlin) Mey İçki'yi satın alacağını açıkladı.

Diageo'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen satın almanın borçlanma ve öz kaynakla finanse edileceği de belirtildi.

Diageo CEO’su Paul Walsh satın almayla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye, güçlü GSYH büyümesiyle Diageo için cazip ve büyüyen bir pazar. Mey İçki’nin satın alınması, hızlı büyüyen Türkiye alkollü içecek pazarındaki mevcut konumumuzu değiştirecek. Bu operasyon bize en önemli yerel alkollü içki kategorilerinin lider markalarını, muazzam bir dağıtım ağını ve etkinliği kanıtlanmış idari kadrosunu sağlayacak. Mey İçki’nin satın alınması ayrıca Diageo’ya uluslararası seçkin alkollü içki markalarının Türkiye’de uzun vadeli büyümesini hızlandırabileceği güçlü bir platform sunuyor.

Kârlılık kriterimizi karşılayan bu satın alma, Diageo ortalamasının üzerinde üst seviye büyüme ile kâr marjında artış sağlıyor. Mey İçki markalarını ve idari kadrosunu Diageo bünyesine katmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu yatırım, Diageo’nun Çin ve Vietnam gibi orta sınıfın hızla büyüdüğü, gelişmekte olan pazarlardaki varlığını artırma stratejisinin devamı niteliğinde."

Türkiye'nin en büyük alkollü içki üreticisi olan Mey İçki'nin 50 binden fazla satış noktası bulunuyor. Türkiye’nin lider alkollü içki üreticisi ve dağıtıcısı Mey İçki, 31 Aralık 2010 itibariyle son bulan mali yılda 766 milyon TL net satış ve 305 milyon TL FAVÖK açıkladı.



TPG 800 milyon dolara almıştı

Mey İçki, Tekel'in alkollü içecekler bölümünü 2004 yılında 292 milyon dolara satın almıştı. 2006 yılında ise ABD'li bir fon olan Texas Pasifıc Group (TPG) Capital, Mey İçki'yi yaklaşık 800 milyon dolara devralmıştı.



Dünyanın devleri onun

Mey İçki'yi satın alan Diageo'nun dünya çapında birçok tanınmış markası var. Bunlar arasında Smirnoff, Johnnie Walker, J&B ve Baileys bulunuyor.