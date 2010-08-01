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Ekonomi

YENİ RAKI EN İYİ DAMITILMIŞLAR LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A)

01 Ağustos 2010 17:39

-YENİ RAKI EN İYİ DAMITILMIŞLAR LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Yeni Rakı, The Global Drinks Marketin yayın organı Impact Databank'in 2009 yılı ''Dünyanın En İyi 100 Damıtılmış Alkollü İçkisi'' listesinde satış cirosu olarak 26, litre satış hacmine göre ise 62'inci sırada yer aldı. Mey İçki'den yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde ''International Wine and Spirits Report'' tarafından 2009 yılının ''Dünyada En fazla Büyüyen Aromalı Yüksek Alkollü İçki Markası'' seçilen ve ardından Çin'de lansman gerçekleştiren Yeni Rakı, dünyaca ünlü bira, şarap ve distile alkollü içkiler sektörü için veri analizleri yapan The Global Drinks Marketin 2009 yılı Impact Databank baskısındaki ''Dünyanın En İyi 100 Distile Alkollü İçkisi'' listesine girdi. Yeni Rakı, Impact Databank'ın açıkladığı 2009 raporuna göre, küresel pazarda satış cirosu olarak 26, litre satış hacmine göre ise 62'inci sırada yer aldı. Mey İçki Üst Yöneticisi Galip Yorgancıoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Yeni Rakı'nın Amerika'da geniş bir dağıtım ağı bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Avrupa'da, örneğin Almanya'da içki satılan her 100 noktanın 67'sinde, Hollanda'da ise 48'inde yer alıyoruz. Avrupa'da yakaladığımız bu başarıyı, geçtiğimiz günlerde Çin'de bir lansman yaparak Asya'da da yakalamak üzere yola çıktık. Yeni Rakı'yı dünyada hakkettiği yere getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.''

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