-Yeni rafineri için geri sayım başladı ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - İzmir Aliağa'da Petkim sahasında inşa edilecek 5 milyar dolar yatırım bedelli yeni rafineri için geri sayım başladı. SOCAR &Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında devreye almayı planladıkları Ege Rafinerisi'nin temelinin Ekim ayının ikinci yarısında atılacağını bildirdi. Yavuz, Petkim Yarımadası üzerindeki ''Value-Site'' projesinin en temel adımının, SOCAR & Turcas Grubu tarafından gerçekleştirilecek Ege Rafinerisi (STAR) olduğunu belirtirken, rafineri kurulması çalışmalarında önemli aşamalar kaydettiklerini bildirdi. Petkim'in, hammaddede dışa bağımlılığına tamamıyla son verecek olan proje için 2009 yılı aralık ayında ÇED olumlu raporunu ve 2010 yılının haziran ayında ise lisansını aldıklarını hatırlatan Yavuz, Petkim Aliağa Kompleksi'nde yaklaşık 1500 dönüm arazide inşa edilecek, yılda 10 milyon ton kapasiteli rafineride, Petkim'in ana hammaddesi Nafta'nın yanı sıra Türkiye'nin net ithalatçı olduğu jet yakıtı, ultra düşük kükürtlü motorin, LPG, petrokok ve ksilen gibi mamullerin üretilerek, Türkiye'nin cari açığının milyarlarca dolar azalmasına katkı sağlayacaklarını bildirdi. Grubun Petkim'e çizdiği 2015 ve 2023 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırımların da bu rafinerinin devreye alınmasından sonra çok daha kolay ve hızlı gerçekleşeceğine dikkat çeken Yavuz, yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeline sahip olan rafineri projesinin, Türkiye'de tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olduğunu vurguladı. 2015 yılında devreye almayı planladıkları rafinerinin temelini Ekim ayının ikinci yarısında atmayı hedeflediklerini bildiren Yavuz, şöyle devam etti: ''2004-2007 döneminde gerçekleştirdiğimiz 400 milyon dolar tutarındaki yatırımların açılışını Şubat 2007'de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Ekim ayının ikinci yarısı gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Bu törende rafineri temelinin atılmasının yanında, Sayın Başbakanımızın en son açılışlarını yaptığı Şubat 2007 tarihinden sonra yaptığımız 269 milyon dolar tutarındaki yatırımların açılışları ile birlikte Aliağa'da inşa edilecek Haydar Aliyev Meslek Lisesi'nin de temelini atacağız. Rafineri yatırımımızla inşa aşamasında yan sanayi ve servis hizmetleri ile birlikte en az 10 bin kişiye, faaliyet aşamasında ise en az 800 kişiye kalıcı istihdam sağlayacağız. Ülkemizin cari açığına büyük katkı yapacak, Petkim'e rekabet gücü kazandıracak bu büyük projenin hayata geçirilmesi için olağanüstü bir çalışma temposu içerisindeyiz.'' -En büyük yerlileştirme projesi- SOCAR-Turcas Ege Rafinerisi ya da ''STAR'' olarak adlandırılan rafineride üretilecek ürünlerin tamamının bugün için ithal edilmesi nedeniyle Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi olduğunu belirten Yavuz, Petkim'in bugün temel hammaddesi olan Naftada yaklaşık yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğu, bunun da sürdürülebilir bir durum olmadığını söyledi. Bugün Türkiye'nin ara malı ithalatının yaklaşık 75 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkati çeken Yavuz, bunun yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 7,5-8 milyar dolarlık kısmını petrokimyasal ürünlerin oluşturduğunu ifade etti. Yavuz, '' Biz ithal edilen ürünleri ülkemizde üreterek, Türkiye'nin ara malı ithalâtına ve zincir etkisiyle dış ticaret açığı ve cari açığına olumlu yönde katkı koymayı hedefliyoruz'' dedi. -PETKİM, geçen yılı rekorlarla tamamladı- Petkim'in 2010 yılını brüt üretim, ciro, ihracat, kapasite kullanım oranı gibi temel parametrelerde ''rekorlar yılı'' olarak tamamladığını belirten Yavuz, Petkim'in geçen yılı 3 milyon 240 bin ton üretim, 531 milyon dolar ihracat, 2 milyar 909 milyon lira ciro ve yüzde 99 kapasite kullanım oranı ile kapattığını kaydetti. Bugün için yüzde 25 düzeyinde olan pazar payını 2018 yılında yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Yavuz, bunun ''mevcut üretimi ikiye katlamak anlamına geldiğini'' söyledi. -PETKİM yarımadasının gelecek projeksiyonu, hedefleri- Petkim Yarımadası için üç aşamalı bir gelecek projeksiyonu oluşturduklarını da anlatan Yavuz, bunun 2015, 2020 ve 2040 planlarından oluştuğunu ifade etti. Yavuz, şunları kaydetti: ''Kısa-Orta vadede, 2015 yılına kadar Etilen, Alçak Yoğunluk Polietilen-Tubular, Ftalik Anhidrit, Saf Tereftalik Asit fabrikalarının kapasitelerini artırmayı, Petkim yarımadasında BDX, PET ve polietilenden yola çıkarak katma değeri yüksek Çapraz Bağlanabilir Polietilen üretim ünitelerini devreye almayı hedefliyoruz. Halen pazar payımızın yüzde 61 olduğu Alçak Yoğunluklu Polietilen üretim kapasitemizi 30 bin ton artıracak olan yatırımımızı bu yıl içinde tamamlayacağız. Böylece Türkiye talebini yüzde 75 oranında karşılar duruma geleceğiz. Bunun yanında boya sanayinin çok önemli hammaddesi olan Ftalik Anhidrit (PA) fabrikamızın kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artıran projemiz bu yıl içinde tamamlanacak, böylece bu üründe de Türkiye pazarının yüzde 70 oranında ihtiyacını karşılayacağız.'' 2010 yılında tüm fabrikalarda üretim rekorları kırdığına, ancak buna rağmen Türkiye pazarının olağanüstü büyüme trendi nedeniyle pazar paylarını artıramadıklarına işaret eden Yavuz, bu nedenle yatırımları hızlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Bu kapsamda yürüyen ve bu yıl içinde tamamlanacak olan yatırımların dışında halen Türkiye'ye tümüyle ithal edilen katma değeri yüksek Çapraz Bağlanabilir Polietilen, şişelik PET ve Bütadien yatırımları için start verdiklerini anlatan Yavuz, tekstil sanayinin yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde sektörün en temel hammaddesi olan PTA ürününün de üretim kapasitesini artırma kararı aldıklarını ifade etti. Halen yürümekte olan projelerinin temsil ettiği ekonomik büyüklük tutarının 2011-2015 dönemi için yaklaşık 6 milyar dolar olduğuna işaret eden bu yıl içinde Petkim'in dört yılda bir yapılan çok kapsamlı bakım faaliyetine sahne olduğunu söyledi. -''PETKİM'i Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz'' Yavuz, ''Petkim'i 2023 yılına kadar Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik entegrasyonu temel mantığı çerçevesinde, hammadde güvenilirliği sağlayacak rafineriye sahip, 6 milyon ton petrokimyasal üretebilen, en az 1 milyon TEU kapasiteli konteyner terminali ve entegre liman ve lojistik alana sahip, yarımadanın enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen, yerli-yabancı yatırımcıların yer aldığı kümelenme modelini hayata geçirmiş, Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline dönüştürmeyi'' hedeflediklerini vurguladı. Bu projeksiyonların gerçekleşmesiyle, Petkim ''Value-Site'' projesini hayata geçirerek Türkiye Petrokimya ve Kimya sanayilerine dünya liginde sınıf atlatmayı, yan sanayi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlar hale gelmeyi amaçladıklarını anlatan Yavuz, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik zincirinin tamamlanması ile Türkiye'nin yerli üretim ve rekabet gücü artarken ithalata bağımlılığı kayda değer oranda azalacağını kaydetti. Yavuz, '' Bu projelerin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin üretim maliyeti azalırken, istihdam yaratılacak ve yaratılan katma değer ülkemizde kalacak. Bu projeksiyonların gerçekleşmesiyle Petkim Value-Site projesini hayata geçirerek Türkiye petrokimya ve kimya sanayilerine dünya liginde sınıf atlatmayı hedefliyoruz.'' dedi. İzmir ve Ege'nin kuzeyinin Avrupa'nın önemli kimya parklarından biri haline gelmesi için de Petkim'in sahasının özel statüye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Yavuz, Petkim'in en önemli avantajının limanı ve iç pazara kolay erişimi sağlayan lojistik imkanlara sahip olması olduğunu belirtti. Petkim Limanı ve lojistik destek sahalarının büyük genişleme olanaklarına sahip olduğuna işaret eden Yavuz, Nemrut Körfezi'nde bulunan limanlarını Türkiye'nin önemli limanlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını, yapılacak yatırımlarla konteyner limanının kapasitesinin en az 1 milyon TEU'ya (konteynr birimi) ulaşacağını kaydetti. Yavuz, Petkim Yarımadasını bölgenin en önemli lojistik merkezlerinden biri haline getirmeyi de hedeflediklerini söyledi. -Yarımadanın enerji üretim kapasitesi- Bugün Petkim'in 226 megavatlık elektrik ve buhar üretim tesisi olduğunu belirten Yavuz, bunun 57 megavatının gaz tribünü, geriye kalanının ise buhar türbini olarak devrede olduğunu ifade etti. Enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejileri çerçevesinde yenilenebilir enerjiye de yatırım yapmayı planladıklarını hatırlatan Yavuz, Petkim Yarımadasında kurulması planlanan 25 megavat (mW) gücündeki Rüzgar Enerji Santralının (RES) otoprodüktör lisansını bu yılın ocak ayında aldıklarını, bu yıl içinde yatırıma başlayıp gelecek yıl sonuna doğru devreye almayı planladıklarını kaydetti. Rafineri yan ürünlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde, ilave bir enerji santrali kurulması konusunda çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Yavuz, ''Value-Site'' projesi çerçevesinde yarımadanın enerji üretim kapasitesini 1000 megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.