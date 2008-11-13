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Yaşam

Yeni 'popo' güzelleri

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir yarışmada jüri, Brezilyalı Melanie Nunes Fronckowiak’ı "Dünyanın En Güzel Poposu"na sahip kadını ilan etti.

13 Kasım 2008 02:00

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir yarışmada jüri, Brezilyalı Melanie Nunes Fronckowiak’ı "Dünyanın En Güzel Poposu"na sahip kadını ilan etti.

İsviçreli iç giyim firması 'Sloggi' tarafından düzenlenen ve jüri üyeleri arasında ünlü Slovak manken Adrianna Karembeu’nun da bulunduğu yarışmada birinci seçilen Fronckowiak 15 bin Euro para ödülünün yanında iç giyim firmasıyla mankenlik anlaşması yapmaya da hak kazandı. 23 ülkeden 23 çiftin katıldığı yarışmanın erkekler dalında ise birincilik ödülü Fransız Saiba Bombote’nin oldu.

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