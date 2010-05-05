Yeni pasaportların başvurusu 23 Mayıs'ta

T24-

Başvurular için İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'nın ortak çalışmasıyla www.epasaport.gov.tr adlı bir internet sitesi hazırlatıldı.



Hizmete yeni sokulan sitede başvuruların yanı sıra, biyometrik pasaportlarla ilgili tüm bilgiler de yer alıyor.



Sitede bilgi talebi adlı bölümde vatandaşların soruları da mümkün olan en kısa sürede cevaplanmaya çalışılıyor.



Yeni pasaportlarla ilgili taleplerin karşılanabilmesi için ayrıca bir Çağrı Merkezi de kuruluyor.



Numarası 0090-216-444 30 20 olarak belirlenen merkez 15 Mayıs'tan itibaren aranabilecek. Yeni pasaportlar konusunda olabilecek tüm soruları cevaplamak için kurulan merkezdeki pasaport başvuruları ise yine 23 Mayıs'tan itibaren kabul edilecek.



Vatandaşlar yeni pasaport başvurularını ayrıca Türkiye'de 81 il ve 110 ilçe Emniyet Müdürlükleri'ne, yurt dışında ise bağlı bulundukları konsolosluklara yapabilecekler.



Umuma mahsus pasaport başvurusu için aşağıdaki belgeleri hazır etmesi gerekiyor:

1. Nüfus cüzdanının aslı



2. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf



3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar



4. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont



5. Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont





Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler

* Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname



* Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin noterden veya bizzat Pasaport Şubesine gelerek verecekleri muvafakatname



* Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)



* Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan belge.



* Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı (Bu kişilere, Pasaport Kanununun 15. maddesinde belirtilen süreler sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.



* Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.