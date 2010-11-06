T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni pasaportlar yenilenecek

Dört ay önce verilen pasaportlar, 2011'de bir kez daha yenilenecek

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Dört ay önce verilen pasaportlar, 2011'de bir kez daha yenilenecek

Türkiye, AB standardında çipli pasaport için 2004'te düğmeye bastı. Yeni pasaportların basımını üstlenen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2005'te 'çipli pasaport kapağı' ihalesi açtı. İhaleyi, Malezyalı IRIS Technology Berhad Firması kazandı. Darphane, 5 milyon çipli kapak için IRIS'e 15 milyon 475 bin avro ödedi. Uzun çalışmanın ardından dağıtım tarihi üç kez ertelenen yeni pasaportlar, nihayet 1 Haziran'da verilmeye başlandı. Ancak IRIS'ten alınan çipli kapakların istenilen nitelikleri tam taşımadığı ortaya çıktı. Çipli karton kapakları 'dayanıksız' bulan Emniyet, pasaportların kapaklarını yenilemek için çalışma başlattı. Yeni kapakların, kartondan çok daha dayanıklı olan 'polikarbon'dan yapılması benimsendi.


Başka değişiklik yok

Emniyet'in bu çalışması, biyometrik pasaportların koordinasyonunu üstlenen Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarınca da uygun görülürse değişiklik yapılacak. Polikarbon kapaklı yeni pasaportlar, gelecek haziran ayından itibaren dağıtılılacak. Darphane'nin IRIS'ten aldığı çipli karton kapaklarla bastığı 5 milyon adet pasaport defterinin, gelecek haziran ayına kadar bitmesi; Darphane'nin, yeni pasaport basımına başlamadan önce 'çipli polikarbon kapak' ihalesi açması

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24