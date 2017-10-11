"Yeni partiye umut gözüyle bakanların başlarına bir şey gelebilir' diye düşünenler az değil; korkuyorlar"

Eski vali, Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak parti hakkında bilgi verdi. Okutan, "Yeni partiye umut gözüyle bakanların da, daha yolun başında başlarına bir şey gelebilir diye düşünenler de az değil" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün "Dağdaki çoban da, milletvekili de korkudan konuşamıyor" başlığıyla (11 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Nuri Okutan kaymakamlık, değişik illerde, valilik yaptı. MHP'den milletvekili seçildi. Meral Akşener'in kurmak istediği partiye destek olduğu, referandumda “hayır” oyu vereceğini açıkladığı için MHP'den ihraç edildi. Yeni partinin kurucularının öncü isimleri arasında yer alan Okutan, sürdürülen parti programına beş aşamalı çalışmayla son şeklinin verileceğini belirtti.

25 Ekim'de yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

Eski vali, Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, Akşener'in liderliğinde kurulacak partiyle ilgili SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

Program çalışması

“Kurmak için yola çıktığımız partinin programı da diğerlerinden önemli ölçüde farklı olacak. Parti program taslağı alanlarında uzman olan isimlere yazdırıldı. Yazılanlar bir araya getirildi, onların içinden bir grup bir araya gelip yazılanları değerlendirdi. Bunlar tek metin haline getirilirken daha çok politik rötuşlar yapılıyor. Bazı metinler kamuoyuna yansıdı. Ancak onlar program değil yapılan ön çalışmanın parçasıydı. Program gibi yansıtılmasıyla kamuoyunun bu yönde tepkisini de almış olduk. Buna göre de revize yaptık.

Memnun eden gelişmeler

Kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Gündemdeki her konuyla ilgili kısıtlı olanaklarımıza rağmen araştırma yaptırıyoruz. Her araştırmada, kurmak istediğimiz partimizin algısında bir aşınma var mı, yok mu bunu da soruyoruz. Açıkçası bizi epeyce memnun eden, giderek yükselen bir trend yakalanıyor.

Partimizin kurucular kurulu 25 Ekim'de açıklanacak. Merkez teşkilatımızı kurduktan sonra il teşkilatlarının kuruluş çalışması başlayacak. İllerdeki yetkilendirmelerden sonra ilçe teşkilatları oluşturulacak. Partiye üye kayıtları o zaman başlayacak.

MHP'den istifa edenler

MHP'den istifa edip partimizde yer almak isteyenler, sanki yeni parti sadece MHP'lilerden oluşacakmış havası yaratıyor. MHP'nin üye sayısı 400 bin civarında… Biz, partimizin kuruluşundan kısa süre sonra 400 bin üyeyi geçmiş olacağız. MHP'den istifa edenlerin sayısının çok üstünde sayıya ulaşacağız. Bugün MHP'ye de, AKP'ye de oy verenlerin çoğunun bu partilerde üye kayıtları yok. Partilere üye olana da, olmayana da kapımız açık. Şunu biliyoruz: MHP'den gelecekler kararını vermiş durumda… Diğer partilerden gelecekler partimizin kurucularını, programını, tüzüğünü görmek istiyor. MHP tarafından gelmeyecek olanlar da, gelecekler gibi kararını vermiş.

En çok oy AKP'den

Toplumun yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Bunu halkla birlikte başaracağız. Toplum, çıkışın başında sayın Meral Akşener'i görüyor. Beklentilere kadrolarımızla, programımızla, parti teşkilatlarımızla cevap vereceğiz. Kurucular kurulunun sayısı konusunda farklı görüşler var. Kurucu sayısının 100'ü bulması da mümkün.

Kamuoyu yoklamaları oransal itibariyle en fazla MHP'den, sayısal olarak da en fazla AKP'den oy alabileceğimizi ortaya koyuyor. CHP'den de sayısal itibariyle MHP'ye yakın oyun partimize geleceği görülüyor.

Hamurabi kanununda bile yok

Herkeste müthiş bir korku var. Dağdaki çoban yurttaşımızdan, bürokraside, iş dünyasında olana kadar herkes korku içinde yaşıyor. Köylerde kadınlarımızla, emeklilerimizle konuştuğumuzda sesini kısarak, başkalarının duymamasına özen göstererek söyleyeceklerini söylüyor. Çalışan oğluna, gelinine, kızına zarar geleceğinden endişe ediyor. Bizim yanımızda olduğunu söyleyen hatta bize taktik veren de kısık sesle konuşuyor. Onlar da ülkede hukukun, adaletin yerle bir olduğunun farkında. Kamuda işi olmayanlar da korku içinde…

Suçların şahsiliği ilkesi var. Cezası varsa, bunun cezasını kendisi ödemeli. Nerede görülmüş annenin, babanın konuşması yüzünden çocuklarının zarar görmesi. Otomobiline, bankadaki parasına, amcasına, dayısına, kardeşlerine ceza kesiliyor. Ülkemizde can güvenliğinden başka mal güvenliği de tehlikeye girdi. Babil devleti döneminde ilk kanunu hazırlayan Hamurabi kanunlarında bile böyle bir uygulama yok.

Kabile devleti gibi

Biz, herkesin yüksek sesle konuşmasını bekleriz. Bugün, demokratik kanallar kapalı, baskıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı, ‘Kabile devleti değiliz' diyor. Ama bunu yeni anlıyor. Şükür kabile devleti değiliz ama millet kabile devleti yönetilir gibi yönetiliyor. Ne anayasayı, ne kanunları, ne de güçler ayrılığını dinliyorlar. Kabile devleti olmayan yerde hukukun üstünlüğüne uyulur. Orada şahsi güçler, yetenekler değil kanunun verdiği güç kullanılarak devlet yönetilir. İç kamuoyunu meşgul etmek için suni gündemler yaratılmaz. Dış politikayı hep iç politikada kullanırsanız dengeler alt üst oluyor. ABD, bize Ortadoğu ülkelerine bile uygulamadığı muameleyi yapıyor. İki yıl öncesine kadar en iyi anlaştığı Almanya Başbakanı Merkel'le karşı karşıya gelindi.

Bize de büyük baskı var

AKP yenilenme ihtiyacı hissediyor. Bizim çıkışımız AKP'de parti yönetimi, belediye başkanlıklarında değişimi zorladı. Kendilerini yenileme, imaj oluşturma çabasına giriştiler. AKP'liler de tek adam düzeninden bıkmış durumda. Farklı bir çıkış bekliyorlar. MHP'de demokratik kuralların işleyeceğini gösterecek adımlar atılabilir. Bizim çıkışımız AKP'de yenileme ihtiyacı, MHP'de de parti içi muhalefetin demokratik ilkelerin işlediğini gösteren adımlar atılacağını gösteriyor.

Biz bu duruşumuzun faturasını da ödüyoruz. Ben referandumda ‘AKP'ye oy vermeyeceğimi' söylediğim, parlamenter sistemi savunduğum için ihraç edildim. Bizleri hem partiden ihraç ettiler hem de belden aşağı vurmaya çalışıyorlar. Namusa bile laf ediyorlar. Sayın Meral Akşener'e Başbakan yardımcılığı teklif ediyorsunuz, MHP'de en üst noktaya geliyor. Alternatif olarak çıkış hazırlığı olunca namusuna kadar laf atıyor, bizleri de terörist ilan ediyor, yakınlarımıza her türlü baskı ve haksızlık yapıyorlar.

Biz galip geleceğiz

Biz olaya parti kurma, cumhurbaşkanı, başbakan olma, statümüzü devam ettirme gibi bakmıyor, milletin beka sorunu haline gelmiş bu gidişata son vermek istiyoruz. Kabile devleti anlayışına son vermek, devleti tekrar rayına oturtmanın çabasında olacağız. Hukuku, adaleti hakim kılıp devlet aklıyla devleti yönetmek için yola çıktık. Milleti de, devleti de savrulduğu kötü durumdan kurtarmak zorundayız. Bunun için de ceddimiz ne kadar gayret gösterdiyse, bizim ki onların yanında devede kulak olur. Milletimize, devletimize sahip çıkmak zorundayız. 7 başlı ejderhaya karşı yalın kılıçla, okla verdiğimiz mücadeleden galip çıkacağız.”

Yeni partiye umut gözüyle bakanların da, daha yolun başında başlarına bir şey gelebilir diye düşünenler de az değil.