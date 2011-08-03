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Kültür-Sanat

Yeni Örümcek Adam siyah ve gay

Onu amcası Ben'le yaşayan beyaz bir bilim meraklısı olarak tanımıştık ancak Amerika'daki ırksal değişimlerin bir yansıması olarak Örümcek Adam artık yarı siyah ya

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Onu amcası Ben'le yaşayan beyaz bir bilim meraklısı olarak tanımıştık ancak Amerika'daki ırksal değişimlerin bir yansıması olarak Örümcek Adam artık yarı siyah yarı Latin bir genç...




Spider Man'in haklarını elinde bulunduran Marvel, meşhur maskeli kahramanın arkasındaki yüzü değiştirdiğini açıkladı. Artık Peter Parker'ın yerini Afrikalı Amerikalı Miles Morales aldı.


Çizgiromanın yaratıcıları karakterle ilgili bir sürpriz daha olabileceğini de duyurdu. Yeni Örümcek Adam'ın ırkı gibi cinsel yönelimi de değişebilir, eşcinsel olması da olası...


'Marvel's Ultimate Fallout' adlı seride ilk kez maskesini çıkaran kahramanın nasıl 'Örümcek Adam' olduğunu öğrenmek içinse için çizgiroman severlerin gelecek ayı beklemeleri gerekiyor.


Peter Parker ilk olarak 1962'de radyoaktif bir örümceğin ısırığıyla süperkahramanlar dünyasına adım atmıştı ve geçtiğimiz Haziran ayında Marvel'ın tartışma yaratan kararıyla Green Goblin tarafından öldürülmüştü.





Sürprizler devam edecek


Süper Kahraman’ın doğa üstü güçlerini kazanma süreci aynen korunurken, ‘ağ atma’ ve ‘örümcek hissi’ gibi özelliklerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Parker’ın teyzesi May ve Gwen Stacy de çeşitli entrikalara katılarak hikayenin zenginleşmesinde daha aktif bir rol oynayacaklar.



‘Büyük güç büyük sorumluluk getirir'


Örümcek Adam’ın yazarı Brian Michael Bendis’in USA Today‘e yaptığı açıklamaya göre, kahramanın hayat felsefi değişmeyecek ve o yine kötülerle savaşmaya devam edecek. Yeni Örümcek Adam, Parker’dan daha genç olacak ve onun Yeşil Cin’e son mağlubiyeti genç Miles Morales’i ön plana çıkaracak.


Benzer şekilde, Marvel baş editörü Alex Alonso ise yeni siyah Örümcek Adam’ın sadece bir reklam hamlesi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bu değişimin kasıtlı olduğunu vurgulayan Alonso, Örümcek Adam’ın Marvel için bir övünç kaynağı olmaya devam edeceğini belirtiyor.


 

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