Yeni Orduspor-Tire 1922 Spor: 3-3

Nedim KOVAN / ORDU, (nDHA)
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xxx), Necmi Demir (xxx), Adem Şahan (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (x)- İlyas (xx), Onur Ramazan (xx), Mustafa (xx), Tuncay (x) (Dk.57 Fatih Deniz x), Fatih Arat (xxx), Kerim (x) (Dk.84 Deniz x), Kemal (x) (Dk.64 Sedat x), Safa (xxx) (Dk.80 Tolunay x), Turan (xx), Emre (xxx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (x)- Furkan (xx), Nihat (xx), Sefa (xx), Gökhan (xxx), Ersin (x) (Dk.64 Cemal x), Hasan (xx), Orkun (xx), Mümin Talip Pazarlı (xx), Veysel (xx), Mümin Aysever (Dk.90 Yunus)
GOLLER: Dk.41 Safa, Dk.68 Fatih Arat, Dk.90+3 Emre (Yeni Orduspor), Dk.35, Dk.49, Dk.74 Gökhan (Tire 1922 Spor)
KIRMIZI KART: Dk.90+4 Nihat (Tire 1922 Spor)
SARI KARTLAR: Safa, Fatih Arat (Yeni Orduspor) Furkan (Tire 1922 Spor)
SPOR Toto 3’üncü Lig’de Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Tire 1922 Spor\'la 3-3 berabere kaldı.
FOTOĞRAFLI