Yeni Orduspor - Yeşil Bursa A.Ş.: 0-1

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

STAT: 19 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Gökhan Çelik (xxx), İsa Doğanlar (xxx)

YENİ ORDUSPOR: Osman (x), Burak (xx), İlyas (xx), Onur Ramazan (xx), Mustafa (x) (Dk.77 Erkut x), Fatih Deniz (x) (Dk.65 Fatih Arat x), Kerim (xx), Deniz (xx), Turan (x) (Dk.30 Tuncay xx), Emre (xx), İbrahim (xx)

YESİL BURSA A.Ş.: Ömürcan (xx), Ömer (xx), Berke (xx), Kadir (xx), Hakan (xx), Ozan (xxx), Fatih (xx), Doğan (xx) (Dk.87 Adem), İbrahim Ethem (xx), Tuncay (xx) (Dk.88 Mustafa Emre), Güngör (x) (Dk.66 Tugay xx)

GOLLER: Dk.71 Ozan (Yeşil Bursa A.Ş.)

SARI KARTLAR: Onur Ramazan (Yeni Orduspor), İbrahim Ethem, Hakan (Yeşil Bursa A.Ş.)



TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Orduspor, evinde konuk ettiği Yeşil Bursa A.Ş.\'ye 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13\'üncü dakikada gelişen Yeni Bursa atağında, ceza sahası içinde topa sahip olan Doğan, kaleye sert vurdu, top kale direğinden geri döndü.

37\'nci dakikada Onur Ramazan\'ın ara pasında topla buluşan Tuncay kaleye vurdu, kaleci Ömürcan gole izin vermeyerek topu kornere gönderdi.

71\'inci dakikada korner vuruşundan ceza sahası içinde topla buluşan Ozan, topu ağlara gönderdi: 0-1

90+2\'de Adem\'in ara pasında Tugay topu kaleye vurdu, top az farkla auta gitti.

Maç misafir takım Yeşil Bursa A.Ş\'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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