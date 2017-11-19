Yeni Orduspor - Pazarspor: 1-0

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) -
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xxx), Zafer Gayretli (xxx), Ertan Demirci (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xxx)- İlyas (xx), Onur Ramazan (xx), Tuncay (xxx), Kerim (xx), Deniz (xx), Serdar (x) (Dk.55 Fatih xx), Safa (xx), Turan (xx) (Dk.83 Kemal x), Emre (xx) (Dk.90 Ali Nasip), Hasan (xx)
PAZARSPOR: Salih (x)- Emrecan (xx), Önder (xx) (Dk.81 Cihad x), Maksut (xx), Sinan (xx), Turgay (xx), Egemen (xx), Fatih (x) (Dk.64 Mehmet x), Ufuk (xx) Mahmut Caner (x) (Dk.54 Muhammed Emin (xx), Zafer (xx)
SARI KARTLAR: Tuncay, Safa, Kerim (Yeni Orduspor) - Önder, Sinan, Emrecan (Pazarspor)
TFF 3’üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Pazarspor\'u 1-0 yendi.
13\'üncü dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında, Onur Ramazan\'ın geri pasında topla buluşan Tuncay kaleye sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.
18\'inci dakikada Onur\'un ortaladığı topa ceza sahası dışından sert vuran Serdar, topu auta gönderdi.
86\'ncı dakikada gelişen Pazarspor atağında Turgay\'ın kısa pasına kafayla yükselen Cihad, topu auta gönderdi.
Mücadele Yeni Orduspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)