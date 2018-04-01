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Spor

Yeni Orduspor - Ergene Velimeşe Spor: 1-0

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) STAT: 19 Eylül HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mesut Hakalmaz (xx) YENİ ORDUSPOR: Osman (xx) -  Burak (xx), Onur Ramazan (xx) (Dk

01 Nisan 2018 20:14

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mesut Hakalmaz (xx)
YENİ ORDUSPOR: Osman (xx) -  Burak (xx), Onur Ramazan (xx) (Dk. 83 Safa x), Mustafa (xx), Tuncay (xxx) (Dk. 77 Fatih Özçelik x), Kerim (xx), Erhan (xx), Asım Can (xx), Turan (xx), Emre (xx), İbrahim (xx) (Dk.77 Fatih Arat x)
ERGENE VELİMEŞE SPOR: Erhan (x) -  Semih (xx), Selçuk (xx), Caner (xx), İbrahim Fatih (x), Metehan (xx), Serhat (x), İlker (x) (Dk. 81 Ayhan x), Emre (x), Bahtiyar (x), Gökdeniz (x) (Dk. 68 Fahri Eren x)
GOLLER: Dk. 10 Tuncay (Yeni Orduspor)
SARI KARTLAR: Fatih Özçelik (Yeni Orduspor), Bahtiyar, Semih, Erhan  (Ergene Velimeşe Spor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 86 Bahtiyar (Ergene Velimeşe Spor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Orduspor, kendi sahasında, Ergene Velimeşe Spor\'u 1-0 yendi.

10\'uncu dakikada Onur Ramazan\'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Tuncay, kaleye sert vurdu, topu ağlara gönderdi: 1-0
39\'uncu dakikada gelişen Velimeşe Spor atağında Caner\'in pasında İbrahim Fatih kaleye vurdu, kaleci Osman gole izin vermedi. 
78\'inci dakikada İbrahim Fatih\'in ara pasında Metehan, topu az farkla auta gönderdi.
86\'ncı dakikada Bahtiyar, Turan\'a yaptığı faulun ardından ikinici sarı kartla oyun dışında kaldı. 
90\'ıncı dakikada gelişen Ergene Velimeşe Spor atağında, ceza sahasında oluşan karambolde Caner\'in şutu auta gitti.

Karşılaşma Yeni Orduspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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