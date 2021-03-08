Yeni önlemler gündemde: Sarı illerdeki riskli cadde, mahalle ve sokaklarda kırmızı kurallar uygulanacak; iller arasındaki geçişler için kurallar getirilecek

Koronavirüs’le mücadelede ‘kademeli normalleşme’nin ardından uzmanların ‘dalgalı normalleşme’ dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak. Öte yandan daha sıkı önlemler de gündemde. Kulislere göre, kentin geneli sarı bile olsa, riskli cadde, mahalle, sokak ve parklar için kırmızı kurallar uygulanabilecek; kırmızı bir ilden sarı illere geçişler zorlaşacak. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, iller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak ‘mavi’ renkteki Doğu ve Güneydoğu’da ise riskin artacağı belirtiliyor.