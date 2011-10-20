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Yaşam

Yeni oluşan gezegenin fotoğrafı çekildi HONOLULU (A.A)

20 Ekim 2011 13:18

-Yeni oluşan gezegenin fotoğrafı çekildi HONOLULU (A.A) - 20.10.2011 - Amerikalı astronomlar henüz oluşmakta olan bir gezegenin fotoğrafını çekmeyi başardı. Havai Üniversitesinden Adam Kraus, gezegenin toz ve gazdan oluşumunun devam ettiğini söyledi. Bebek gezegen 2 milyon yaşındaki bir yıldızın etrafında dönüyor ve dünyaya uzaklığı yaklaşık 450 ışık yılı. Gezegenin yaklaşık 50 bin ile 100 bin yıl önce oluşmaya başladığı tahmin ediliyor. "LkCa 15 b" adı verilen gezegen, şu ana kadar gözlemlenebilmiş en genç gezegen oldu. Daha önceki en genç gezegen bundan 5 kez daha yaşlıydı. Adam Kraus ve Avustralya'daki Macquarie Üniversitesinden meslektaşı Michael Ireland, gezegeni mükemmel bir zamanda yakalamayı başardıklarını söyledi. Kraus, "Bu genç yıldızın etrafında bir disk görüyoruz ve bu diskin içindeki boşluğun tam ortasında küçük bir şey var" dedi.

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