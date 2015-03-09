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Bilim / Teknoloji

Yeni nesil MacBook Air tanıtıldı

Apple, Berlin'de gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı yeni nesil MacBook Air, 900 gram ağırlığında 13.1 mm inceliğinde

09 Mart 2015 22:05

Apple Berlin'de gerçekleştirdiği dev etkinlikte yeni nesil MacBook'u tanıttı. 

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, bugüne kadar üretilen en ince ve hafif MacBook olma özelliğini taşıyan cihaz, artık altın renk seçeneğine de sahip ve bu anlamda MacBook serisinde bir ilk olma özelliğini elinde bulunduruyor. Sadece 900 gram ağırlığında ve 13.1 mm inceliğinde olan cihaz 17.3 mm inceliğinde olan MacBook Air'e göre gördüğünüz üzere çok daha ince bir tasarıma sahip.

12 inç büyüklüğünde retina ekrana ve 3 milyondan fazla piksel çözünürlük sunan yeni MacBook, önceki MacBook'lara kıyasla yüzde 30 oranında daha az güç tüketiyor.

Yeni MacBook üzerindeki anakart 11 inç'lik MacBook Air'inkine göre yüzde 67 oranında daha küçük... Tek şarjla 9 saat internet ve 10 saat multimedya deneyimi sunan cihaz üzerinde bulunan USB-C, tek bir portta 5 farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Güç, USB, DisplayPort, HDMI ve VGA.

Klavyesi de tamamen yenilenen MacBook bugüne kadarki en ince retina ekranı kullanıyor. MacBook'un yeni bataryası katmanlı yapısı sayesinde kasanın içindeki en ufak boşlukları bile değerlendirilerek pil gücünün artırılmasını sağlıyor.

10 Nisan tarihinde satışa sunulacak olan yeni MacBook’lar 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. 

 

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