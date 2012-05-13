Yeni nesil imam 4 dil biliyor, hutbelerinde i-pad kullanıyor

Başbakan Erdoğan’ın katıldığı Cuma namazında İngilizce hutbe vermesiyle gündeme gelen imam Selman Okumuş, tam 4 dil biliyor. Teknolojiyi yakından takip eden imam hutbelerde i-pad kullanıyor.



Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii'nin 35 yaşındaki imamı Selman Okumuş, ilginç kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Akşam gazetesinin haberine göre cemaatin büyük beğenisini toplayan Okumuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir cuma namazında 'İngilizce Hutbe' okuyarak gündeme geldi.

Selman Kurtuluş . Arapça, Osmanlıca, Almanca ve İngilizce olmak üzere tam 4 dil biliyor. Teknolojide yakından takip eden imam hutbelerinde i-pad kullanıyor.



Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi oldu



10 yıllık imam olan Selman Okumuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 2001 yılında tamamladı. İngilizce İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans Çalışması yaptı. 2007'de İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Yüksek Lisans eğitimini de başarıyla tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği 2000 yılı 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda dünya birinciliğine ulaştı.

Kendisine ait bir internet sitesi ve bir de twitter hesabı var. Takım elbiselerini, parfümünü özenle seçiyor.

Mesleğe başlamadan önce lisan öğrenmek ve imamlık sonrası da uluslararası davetlerde Kur'an okumak için Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Slovenya, Amerika, Mısır, Malezya, Singapur, Bulgaristan ve daha pek çok ülkeye gitti.



Gönüllü kültür elçisi



Ulusal ve uluslararası Kuran yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulunan Okumuş, İstanbul ve çevre illerde 'gönüllü kültür elçilikleri' yaptı. Çocuk ve yetişkin eğitimi perspektifinde, haftalık olarak İstanbul'un tarihi mekanlarına ailelerle kültürel gezi koordinasyonu çalışmalarında bulundu.



Türk filmlerindeki tiplemeler hoş değildi



Okumuş, 2011 yılında Hürriyet'te yayınlanan röportajında, 'Sakal bırakmak elbette sünnettir ancak biz dünya gençleriyle bir arada olmaya çalışıyoruz. Şu an gencim. Allah nasip ederse benim de yaşlanınca sakallarım olacak. Türk filmlerindeki tiplemeler hiç hoş değildi. İmam olmayan, ağzı burnu birbirine girmiş figüranlar, gayet bakımsız, cüppesi en adi kumaştan ve ütüsüz, düzensiz sarılmış bir sargı beziyle imam tiplemesi' demişti.



Ölümden döndü



Okumuş, 2002 yılında ölümden döndü. O dönem, hafız olan Okumuş, Fatih Camii bahçesinde bir kişiyi vuran saldırganı yakalamak isterken kurşunun hedefi oldu. Yaşam mücadelesi veren Okumuş, sağlığına kavuşarak mesleğine geri dönmüştü.



Egemen Bağış: İletişim uzmanı



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Okumuş için, 'Tadilat sonrası Tophane Kılıç Ali Paşa Camii muazzam olmuş. Hutbeyi tablet bilgisayarından okuyan İmam Selman hoca iletişim uzmanı' dedi.