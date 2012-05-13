T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni nesil imam 4 dil biliyor, hutbelerinde i-pad kullanıyor

Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii'nin 35 yaşındaki imamı Selman Okumuş, ilginç kişiliğiyle dikkat çekiyor

13 Mayıs 2012 13:24

Başbakan Erdoğan’ın katıldığı Cuma namazında İngilizce hutbe vermesiyle gündeme gelen imam Selman Okumuş, tam 4 dil biliyor. Teknolojiyi yakından takip eden imam hutbelerde i-pad kullanıyor.
 
Mimar Sinan'a yaptırılan Kılıç Ali Paşa Camii'nin 35 yaşındaki imamı Selman Okumuş, ilginç kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Akşam gazetesinin haberine göre cemaatin büyük beğenisini toplayan Okumuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir cuma namazında 'İngilizce Hutbe' okuyarak gündeme geldi.

Selman Kurtuluş . Arapça, Osmanlıca, Almanca ve İngilizce olmak üzere tam 4 dil biliyor. Teknolojide yakından takip eden imam hutbelerinde i-pad kullanıyor.


Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi oldu


10 yıllık imam olan Selman Okumuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 2001 yılında tamamladı. İngilizce İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans Çalışması yaptı. 2007'de İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Yüksek Lisans eğitimini de başarıyla tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği 2000 yılı 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda dünya birinciliğine ulaştı.

Kendisine ait bir internet sitesi ve bir de twitter hesabı var. Takım elbiselerini, parfümünü özenle seçiyor.

Mesleğe başlamadan önce lisan öğrenmek ve imamlık sonrası da uluslararası davetlerde Kur'an okumak için Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Slovenya, Amerika,  Mısır, Malezya, Singapur, Bulgaristan ve daha pek çok ülkeye gitti.


Gönüllü kültür elçisi


Ulusal ve uluslararası Kuran yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulunan Okumuş, İstanbul ve çevre illerde 'gönüllü kültür elçilikleri' yaptı. Çocuk ve yetişkin eğitimi perspektifinde, haftalık olarak İstanbul'un tarihi mekanlarına ailelerle kültürel gezi koordinasyonu çalışmalarında bulundu.


Türk filmlerindeki tiplemeler hoş değildi


Okumuş, 2011 yılında Hürriyet'te yayınlanan röportajında, 'Sakal bırakmak elbette sünnettir ancak biz dünya gençleriyle bir arada olmaya çalışıyoruz. Şu an gencim. Allah nasip ederse benim de yaşlanınca sakallarım olacak. Türk filmlerindeki tiplemeler hiç hoş değildi. İmam olmayan, ağzı burnu birbirine girmiş figüranlar, gayet bakımsız, cüppesi en adi kumaştan ve ütüsüz, düzensiz sarılmış bir sargı beziyle imam tiplemesi' demişti.


Ölümden döndü


Okumuş, 2002 yılında ölümden döndü. O dönem, hafız olan Okumuş, Fatih Camii bahçesinde bir kişiyi vuran saldırganı yakalamak isterken kurşunun hedefi oldu. Yaşam mücadelesi veren Okumuş, sağlığına kavuşarak mesleğine geri dönmüştü.


Egemen Bağış: İletişim uzmanı


Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Okumuş için, 'Tadilat sonrası Tophane Kılıç Ali Paşa Camii muazzam olmuş. Hutbeyi tablet bilgisayarından okuyan İmam Selman hoca iletişim uzmanı' dedi.

ETİKETLER

imamipadKılıç Ali Paşa CamiiSelman OkumuşMarmara Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24