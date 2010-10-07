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Ekonomi

YENİ NAVİGASYON CİHAZI TRAFİK YOĞUNLUĞUNU DA GÖSTERECEK İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 17:40

-YENİ NAVİGASYON CİHAZI TRAFİK YOĞUNLUĞUNU DA GÖSTERECEK İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Garmin Navigasyon, yeni ürünlerini CeBIT Bilişim Fuarında tanıttı. Garmin'in Türkiye Distribütörü Baytekin Teknik'in açıklamasına göre, 6–10 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek CeBİT 2010 Fuarı'na 2 yeni ürünü ile katılan Garmin Navigasyon, her iki ürününü de aralık ayında piyasaya sunacak. Baytekin Teknik Genel Müdürü Cem Baytekin, konuya ilişkin açıklamasında, Navigasyon sektörünün geçen yıla oranla bu yılı yüzde 100 büyüme ile kapatacağını bildirdi. Trafikte sıkışan sürücüler için kolaylık sağlayan yeni navigasyon cihazlarıyla alternatif yol imkanı sunduklarını belirten Baytekin, şunları söyledi: ''Özellikle büyük kentlerde günümüzün neredeyse yarısı yollarda geçiyor. Bu süreci iyi değerlendiren Garmin, trafikten bunalan sürücüleri düşünerek, yeni bir ürün geliştirdi. Trafikten bunalan sürücülerimize rahat bir nefes aldıracak olan yeni ürünümüz sürücülere trafiğin yoğun olduğu yerleri göstererek, alternatif yol önerilerinde bulunuyor. CeBIT Fuarı'nda sergileyeceğimiz bu ürünümüzü Aralık ayından itibaren satışa sunacağız.''

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