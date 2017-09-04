Yeni müfredata göre hazırlanan 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından Atatürkçülük çıkarıldı

Yeni müfredatla hazırlanan 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında köyünde kadınlarla tiyatro topluluğu kuran Arslanköylü Ümmiye Koçak’ın Mersin’den New York’a uzanan hikâyesi ve kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, kitapta geniş bir yer buldu. Kitaptan, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı. Başkentin neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken, Atatürk’le ilgili metne yer verildi.

New York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı Ödülü”nü alan “Yün Bebek” filminin senaristi, yönetmeni, oyuncusu ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak’a, 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında geniş yer verildi. Kitapta, köylü kadınların sanattaki başarılarında sembol olan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun nasıl kurulduğu, köy yaşamını nasıl etkilediği, üyeleri ve sonuçlarının tartışılması istendi.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Koçak’ın, “Ben tiyatroya, tiyatronun ne olduğunu bilmeden başladım. Tarsus’tan gelen öğrenciler okulda gösteri yapmıştı. Bundan çok etkilendim. Kadınların sesini duyurabilmek, dertlerini, sıkıntılarını anlatabilmek için farklı karakterlerle tiyatro yapalım istedim” sözlerine yer verildi. Kitapta öğrencilere Koçak ile ilgili sorular da soruldu.

"Türkler gayet az yer"

Kitapta yoğurdun Türklere ait bir besin olduğu da anlatıldı. “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar” denilerek Türklerin beslenme alışkanlıklarından bahsedildi. Lokumun çikolata kültürünün tahtını sarstığı ve dünyada en fazla çayın Türkiye’de tüketildiği de kitapta anlatıldı.

Yeni nesil için teknoloji tedbirleri

Öğrencilere, “E-hasta olmayın” vurgusu yapıldı. İnternette hastalıklara karşı tedavi yönteminin araştırılıp uygulanmaya çalışılmasının yanlışlığı üzerinde duruldu. Sanal dünyanın tehlikelerine geniş yer verildi. Sanal ortamın getirdiği tehditler arasında, şifre ve kişisel verilerin korunması, “Bu mesajı 10 kişiye gönder, şans kapını çalacak” gibi e-postalara kulak asılmaması gerektiği, virüslü dosya indirmeme yolları, internet ortamındaki alışverişlerin güvenirliği hakkında açıklamalar yer aldı. Görsellerle desteklenerek nasıl güvenli alışveriş yapılacağı anlatıldı. “İnternetten telefon sipariş etti, kutudan oyuncak ve salatalık çıktı” başlıklı haberler örnek gösterildi. “İnternette ulaştığımız bilgilerin önemli bir kısmı kontrolden geçmiş değildir. Bu nedenle internette karşımıza çıkan bilgilerin tamamını doğru ve güvenilir kabul edemeyiz” bilgisi yer aldı. Öğrencilere internetten doğru bilgiye nasıl ulaşacakları aktarıldı. Teknolojinin günümüz kültürüne verdiği zararlardan bahsedildi ve Salih Memecan’ın karikatürleriyle teknoloji kullanımına ilişkin örnekler verildi.

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