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Spor

Yeni motor Mercedes

Yazı boyutu Formula 1 takımı Force India, gelecek yıl Mercedes motoru kullanacağını, McLaren ile beş yıllık kapsamlı bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

10 Kasım 2008 02:00

Yazı boyutu Formula 1 takımı Force India, gelecek yıl Mercedes motoru kullanacağını, McLaren ile beş yıllık kapsamlı bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Force India ve Vodafone McLaren Mercedes arasında bir süredir devam eden görüşmeler resmiyete döküldü.

Formula 1'deki ilk sezonunda Ferrari motoru kullanan Force India gelecek yıldan itibaren McLaren'in ortağı Mercedes'ten motor alacak.

Mercedes 1995'den bu yana sadece McLaren'e motor veriyordu. Mercedes motorunu son olarak 1994 yılında Sauber takımı kullanmıştı ancak bu motorlar daha sonra Mercedes'in satın aldığı Ilmor firması tarafından üretiliyordu.

Ferrari ile 2009'u kapsayan anlaşmasını geçtiğimiz hafta bozan Force India, McLaren'in ürettiği vites kutusu ve hidrolik sistemlerini de kullanacağını ve İngiliz takımından operasyonel destek alacağını açıkladı.

Hint takımı, Mercedes ve McLaren'in geliştirdiği KERS'i de (Kinetik Enerji Dönüşüm Sistemi) kullanmayı planlıyor.

Force India'nın sahibi Vijay Mallya, McLaren ve Mercedes-Benz'in motorsporları tarihinin en ünlü isimleri olduğunu belirterek, "bu yeni kaynaklar ve geliştimeler sayesinde teknik anlamda büyük bir atılım yapacağız. Böylece 2009 ve sonrasında ciddi ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" dedi.

Formula 1'deki ilk sezonunu puansız kapatan Force India, takım patronu Colin Kolles ve teknik şef Mike Gascoyne ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.

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