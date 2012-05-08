Yeni moda yetişkin oyun parkları

Çocuklar kaydıraktan kayıyor, anneler bebeklerini salıncakta sallıyor, köpekler çimenlerin üzerinde koşuşturuyor.

Bunlar park denince akla gelen klasik sahneler. Fakat son zamanlarda İngiltere'de neredeyse her parkta karşılaşılan bir sahne daha var: rengarenk egzersiz bisikletleri ve daha bilimum egzersiz aletleri üzerinde spor yapan yetişkinler.

Peki bu yeni moda nereden çıktı?

Açık hava spor salonları ya da diğer adıyla yetişkin oyun parkları son bir kaç yılda ortaya çıkan bir kavram. İngiltere'de ilk yetişkin oyun parkı 2007 yılında The Great Outdoor Gym Company tarafından kurulmuş.

Bu projede İngiltere yetişkin oyun parklarına büyük önem veren Çin'den esinlenmiş. The Great Outdoor Gym Company temsilcilerinden Charlotte Tarrant ''İnsanların egzersiz yapmamalarının en büyük nedeni spor salonlarının çok pahalı oluşu ve insanların güzel havalarda bu kapalı mekanlara tıkılmak istememeleri'' diyor.

Yetişkin oyun alanında neler var?

Destekli mekik barları: Vücudun üst kısmını çalıştırıyor

%100 mekik: yine üst vücuda yönelik bir egzersiz

Bench: şınav çekmek ve benzeri hareketler için

Koşu bandı: tüm vücudu çalıştırmak için

El bisiklet

Bisiklet

Cross-trainer: tırmanma, yürüme ve koşma hareketleri için

Bacak presi: Bacak kaslarını çalıştırmak için.

Tarrant ''Yetişkin oyun alanları bu sorunları ortadan kaldırıyor. Bu nedenle de bir anda bir çok ülkede popüler oldular'' diyor. Londra'nın Camden semtinde tam dokuz tane açık hava spor salonu var. Belediyenin yaptığı araştırmaya göre bu egzersiz alanlarını kullananların %26 daha önce hayatlarında hiç spor yapmamış.

Pennine Playgorunds şirketi yetişkinler için oyun alanı tasarlayan şirketlerden bir başkası. Şirketin yöneticisi Vicki Braithwaite Londra'da yetişkin oyun alanlarına olan talebin Olimpiyatların yaklaşması ile 2012 yılında %1200 arttığını söylüyor. Yetişkin oyun alanları Atlantik'in her iki tarafındaki hükümetlerin şu aralar çok önem verdiği

''Yol gösterici'' düşüncee tarzının bir örneği.

Yol gösterici düşünce tarzının arkasında insanların doğal olarak tembel oldukları ve kendileri için iyi olan yerine kolay olanı yapacakları fikri yatıyor.Bu nedenle yönetimler insanları fark ettirmeden kendileri ve toplum için yararlı olan hareketlere yönlendiriyorlar. Yol gösterici düşünme biçimi ya da orjinal adıyla ''Nudging'' kesinlikle birilerine ne yapmaları gerektiğinin söylenmesi ya da birinin bir şey yapmaya zorlanması anlamına gelmiyor.

Kendilerine ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmayan insanlar zaten iyi niyetli de olsa tavsiyeleri görmezden gelmeyi tarcih ediyorlar. Örnek olarak, İngiltere'de Sağlık Bakanlığı yetişkinlere haftada 150 dakika egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor ancak hiç kimse bu tavsiyeyi ciddiye almıyor. Ve spor salonlarına yapılan yatırımlar da kesinlikle etkili olmuyor. Asla tüm topluma yetecek kadar çok spor salonu inşa edilemiyor ve birçok kişi farklı nedenlerle spor salonuna gitmekten hoşlanmıyor.

Açık hava spor salonları ise egzersiz yapabilecekleri alanları insanların yollarının üzerine çıkarıyor. Bu alanlar genelde çocuk oyun parklarının yanında oluyor. Böylece çocukları oynarken yapacak işi olmayan anne babalar egzersiz yapmaya teşvik edilmiş oluyor.

Çocukları olmayanlar bile sürekli önünden geçerken bu alanları gördükleri için bir gün denemeye karar veriyor. İşte bu 'nudge' düşünme biçimine bir örnek. Açık havaya yerleştirilen bu spor salonları insanların aklına egzersiz yapma fikrini getiriyor. Bir çok yetişkin oyun alanının başlıca kullanıcıları yaşlılar. Ancak her yaştan insan rengarenk boyanmış bi aletlere bir şans veriyor.

42 yaşındaki Margot Bloom Southampton'daki yetişkin oyun alanını düzenli olarak kullandığını söylüyor. ''Ben zaten her gün köpeğimi yürüttüğüm için egzersize alışkınım. Koşuya çıkanların da yolda durup aletleri kullandıklarına şahit oluyorum. Profesyonel vücut geliştiriciler bile bazen bu aletleri kullanıyorlar'' diyor. Bloom ''Özellikle yazları yetişkin oyun alanı sosyalleşmek için de ideal bir ortama dönüşüyor. Ben kapalı spor salonlarını sevmiyorum. Özellikle de üyelik ücretlerini'' diyerek sözlerine devam etti.

Antrenör ve Motus Spor Salonu Yöneticisi Darren Putt yetişkin oyun alanlarının psikolojik olarak spor salonlarından çok farklı bir etki yaptığı görüşünde. Putt ''Oyun parkı, kelime anlamı düşünüldüğünde çocuk aktivitelerini, eğlenceyi çağrıştırıyor. Bu nedenle hiç kimse yetişkin oyun parkında vakit geçirirken kendini baskı altında ya da çalışıyormuş gibi hissetmiyor. Kapalı spor salonları için bu geçerli değil'' diyor. Putt ''Bir çok insan spor yapmayı bir iş olarak görüyor. Yetişkin oyun alanları hayatında spor olmayanlar için bu aktiviteyi eğlenceli hale getiriyor'' diyerek sözlerine devam etti.

33 yaşındaki Andy Sturtevant Londra'daki evinin yakınlarındaki bir yetişkin oyun alanını haftada iki üç kez kullandığını söylüyor. Sturtevant çok pahalı olduğu için spor salonu üyeliğini sonlandırmak zorunda kalmış ancak açık hava spor salonunu daha eğlenceli ve verimli bulduğunu söylüyor.

Sturtevant ''Yetişkin oyun alanları spor salonlarından çok daha iyi. En başta temiz havada spor yapıyorsunuz. Bunun dışında spor salonlarında sadece steroid kullanan spor delileriyle tanışabilirsiniz. Yetişkin oyun alanındaysa her gün bambaşka insanlar oluyor'' diyor. Stutevant'a göre yetişkin oyun alanlarının popülaritesi de giderek artıyor.