Yeni MİT TIR'ları iddianamesi: 55 şüpheli için 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi

2014'te Suriye'ye giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'larının durdurulmasıyla ilgili olarak hazırlanan yeni iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, aralarında yeni isimlerin olduğu 55 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

55 şüpheli arasında 1 tümgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı ve bir eski MİT mensubu da bulunuyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 'şüpheli 'imamların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu' belirtti. İrfan Fidan, bu görüşmelerin içeriğini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını kaydetti.

Başsavcı Fidan, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili iddianamesinde, "Bu, uluslararası istihbarat örgütleriyle Türkiye'ye yapılmış bir uluslararası operasyondur" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce 4 iddianame hazırlanmıştı.

Son iddianamede ise sanıklar arasında "FETÖ'nün askeri ve sivil imamları" olduğu belirtilen isimler de yer aldı.

Başsavcı Fidan iddianamedeki şüphelilerin, 1 Tuğgeneral, 2 Albay, 2 Yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 2 uzmançavuş, 5 öğretmen, 1 RTÜK uzman yardımcısı, 2 öğretim üyesi, 1 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Çalışma Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Kalkınma Bakanlığı görevlisi ve 1 eski MİT mensubu olmak üzere toplam 55 kişi olduğunu söyledi.

Bu şüphelilerden 11'nin "FETÖ'nün sivil imamı oldukları" belirtildi ve bu kişilerden sadece Hasan Bektaş isimli şüphelinin yakalandığı diğerlerinin ise arandığı kaydedildi.

Yeni iddianameye göre, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklu bulunan bir tanık; MİT tırlarının durdurulması, MİT görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Fethullah Gülen tarafından verildiğini' anlattı.

Suriye'ye giden 3 tır, 19 Ocak 2014'te Hatay'da savcılık emriyle yapılan jandarma-polis operasyonuyla durdurulmuş, resmi yetkililer tırlardaki malzemelerin devlet sırrı olduğunu söylemişti.

Tırlarda silah ve mühimmat olduğunun basına yansımasından sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, tırların durdurulmasının arkasında 'paralel yapının' olduğunu söylemişti.

Olayın basına yansımasından sonra tırların durdurulmasıyla ilgili olarak savcı, asker ve polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da tırların görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamaktan' suçlu bulmuştu.