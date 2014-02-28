Yeni MİT düzenlemesi seçim sonrasına mı kalıyor?

CHP’nin şartlı destek mesajı üzerine yeni MİT düzenlemesinin 30 Mart’ta yapılacak seçim sonrasına bırakıldığı öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre AKP, MİT yasa teklifi için dün CHP ile uzlaşma aradı. CHP’ye değişiklik önergelerinin birlikte hazırlanması önerisi götürüldü.

CHP “teklifi seçim sonrasına bırakırsanız katkı veririz” dedi. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli bu önerileri Başbakan Tayyip Erdoğan’a götürdü. Kuliste teklifin askıya alınacağı iddiaları ortaya atıldı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise şimdilik böyle bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Teklifte yapılması planlanan değişikliklerin bir kısmı şöyle: “MİT mensuplarının yargılanmalarının sadece Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacağı hükmü değiştirilecek. MİT belgesini haber yapanlara verilen cezalar sınırlandırılacak. Medya patronları ve matbaa çalışanlarına verilen ceza metinden çıkarılacak.”