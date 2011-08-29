-Yeni metrolar, başkentin dört bir yanını saracak ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Ankara'da 40.7 kilometre uzunluğundaki yeni metroların tamamlanmasıyla Kızılay, Batıkent, Sincan, Çayyolu, Kayaş ve Keçiören arasında raylı sistemlerle ulaşım mümkün olacak. AA muhabirinin Ulaştırma Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Başkentteki birçok önemli yerleşim yeri, Ulaştırma Bakanlığına devredilen ve en geç 2014 yılında hizmete sunulması öngörülen metro hattının tamamlanmasıyla raylı sistem ağına sahip olacak. Ankara'daki 3 metro hattının hizmete girmesiyle başkentlilerin raylı sistem konforu artacak. Ankara'da 37.5 kilometreden oluşan Kayaş-Sincan banliyö hattı TCDD Genel Müdürlüğünce işletiliyor. 14.6 kilometre uzunluğundaki Batıkent-Kızılay Metro hattı 28 Aralık 1997, 8.5 kilometre uzunluğundaki Dikimevi-AŞTİ Ankaray hafif raylı sistemi ise 30 Ağustos 1996'dan beri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veriyor. Toplam 60.6 kilometrelik raylı sistem ağının bulunduğu başkentte, yarım kalan 3 metro hattının tamamlanmasıyla raylı sistem ağında önemli bir gelişme yaşanacak. Bu hatların Ulaştırma Bakanlığınca bitirilmesine yönelik devir teslim protokolünün imzalanması ve hatlara yönelik ihalelerin bu yıl tamamlanmasıyla yüzde 95.31'i tamamlanan Kızılay-Çayyolu ve yüzde 71.78'i tamamlanan Batıkent-Sincan metrosunun 2 yıl, yüzde 41.03'ü tamamlanan Tandoğan-Keçiören metrosunun ise 3 yıl içerisinde hizmete girmesi öngörülüyor. Buna göre, Ulaştırma Bakanlığının toplam 40.7 kilometre uzunluktaki metro hatlarını 2014'te tamamlamasıyla Başkentte Kızılay, Batıkent, Sincan, Çayyolu, Kayaş ve Keçiören arasında raylı sistemlerle ulaşım sağlanacak.