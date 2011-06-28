Yeni Meclis'in ilk oturumu gerilimli başladı

T24 -



Yeni Meclis CHP ve BDP'nin boykotunun gölgesinde toplandı. Genel Kurul, saat 15.00'de, en yaşlı üye sıfatıyla Geciçi Başkan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin başkanlığında toplandı.





Geçici Başkanlık Divanına, en genç milletvekilleri İstanbul Milletvekilleri Bilal Macit ile Mehmet Muş katip üye olarak oturdu.



Konuşmasına, 23 Nisan 1920’den bugüne kadar görev yapmış olan TBMM üyelerini anarak başlayan Ekşi, Meclis’in, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu somutlaştıran kurum olduğuna işaret etti. “Sizlerin de duygu ve düşüncelerinize tercüman olduğum inancıyla vurgulamak isterim,” dedi ve şunları ekledi:



'Demokrasimizin gelişmişlik düzeyine aykırı'







“Geçmiş yasama dönemlerinden hiçbirinde, ant içme törenleri, milletvekili sıfatı kazanmış adayların, tutuklulukları nedeniyle eksik sayıda yapılmadı. Bugün 8 milletvekilimiz, milletimizin kendilerine verdiği görevi yapmaktan mahrumlar. Böyle bir durumun, hem TBMM’nin şerefle dolu geçmişine hem de demokrasimizin ulaştığı gelişmişlik düzeyine aykırı düştüğü yolundaki kanaatimi tarih huzurunda kayda geçiriyorum.”



Başta AK Parti olmak üzere, seçimden dolayı tüm partileri kutlayan Ekşi, 50 yıl öncesinde, TBMM çatısı altında görev yapan en genç 3 üyeden biri olduğuna ve bugün ise en yaşlı üye olarak geçici Başkan sıfatıyla kürsüye çıktığına dikkati çekti. Ekşi, yeni anayasa ile ilgili olarak bu noktada şunları ekledi: ‘

Değiştirilmesi teklif edilemez maddelere vurgu

“O tarihte görev üstlenen Kurucu Meclis, hukuk ve siyaset tarihimizin en demokratik anayasasını yapmıştır. 50 yıl sonra bugün toplanan yüce Meclis’iniz de aynen onun gibi yeni bir anayasa yapma misyonuyla göreve başlıyor. Yeni anayasamızın, cumhuriyetimizin, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen kurucu felsefesine ve temel değerlerine bağlı bir anlayışla ve gerçek bir uzlaşıyla yapılmasını diliyorum.”

Basın özgürlüğü vurgusu





Kendisinin, ömrünü gazeteciliğine vermiş biri olduğunu hatırlatan Ekşi, “Bu anayasanın, ülkemizdeki iletişim, yani ifade ve basın özgürlüğü tartışmalarına son verecek güvenceler içermesini istiyorum,” dedi. Konuşmasında laiklik vurgusu da yapan Ekşi, Türkiye’nin, çevresindeki ülkelere örnek olma sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.



Anayasaya göre Andiçme metnini hatırlatan Ekşi, ilk yemini de kendisi etti. Genel Kurulda daha sonra milletvekilleri alfabetik sıraya göre Adana ilinden itibaren andiçmeye başladı.







Milletvekilleri bu metni okudu



Anayasaya göre, milletvekillerinin andı şöyle:



''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''





CHP yemin etmedi



TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekilleri andiçerken, Oktay Ekşi dışındaki salonda bulunan CHP'li milletvekilleri yemin etmedi. Meclisteki andiçme törenine BDP'nin desteklediği 35 milletvekili, CHP'den milletvekili seçilen "Ergenekon" davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile MHP'den milletvekili seçilen "Balyoz Planı" davası tutuklu sanığı Engin Alan yer almadı.



Gül TBMM'de





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24. Dönem andiçme törenini izlemek üzere TBMM'ye geldi.

Meclise gelişinde, eski TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını selamladı. Gül, daha sonra, protokol locasındaki yerine geçti.







Atatürk içi saygı duruşu





Geçici Başkan Ekşi, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde, ''Mecliste güzel bir gelenek olduğunu'' belirterek, milletvekillerini Atatürk için saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Ankara milletvekilleri and içti.



Milletvekillerinin sıralarına küçük birer çiçek buketi ile birlikte yemin metni kondu. Milletvekilleri, birleşimin açılmasını beklerken birbirlerini kutlayarak ve sohbet etti.

Balbay’a alkış

Meclis'e gelen ancak yemin etmeyen CHP'de ismi okunan vekiller sırasında sessizlik olurken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi okunduğunda partililer alkışladı. Tutuklu İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın ismi okunduğunda da uzun uzun alkışlandı.

Dicle’nin yerine Eronat

Genel Kurul'da bütün gözler Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından vekil olmaya hak kazanan AK Parti’li Oya Eronat’ın üzerindeydi. Yemin etmemesi yönünde çağrılar yapılan Oya Eronat, TBMM’de bugün düzenlenen törende yemin etti. Eronat, üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki oğlunu 3 yıl önce D.Bakır'da bir dershaneye düzenlenen terör saldırısında kaybetmişti.

Meclis’te 2 ilin hiçbir milletvekili yemin törenine katılmadı

CHP Tunceli milletvekilleri Kamer Genç ve Hüseyin Aygün ile Hakkari bağımsız milletvekilleri Esat Canan, Selahattin Demirtaş, Adil Kurt yemin etmeyecek.





İlk Bahçeli geldi

TBMM Genel Kurulu’na ilk gelen lider, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, yerine oturduktan sonra Genel Kurula gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile tokalaşarak kısa bir süre sohbet etti.



Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurula gelirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Ekşi konuşurken Genel Kurul salonuna girerek Bakanlar Kurulu sırasına oturdu. Bakanlar da yemin sırasını, Bakanlar Kurulu sıralarında oturarak bekledi.

Sivas’ı unutmamak ve unutturmamak için

CHP İstanbul Milletvekili, sanatçı Sebahat Akkiraz, TBMM Genel Kurulu’na, siyah kurdele takarak girdi. Akkiraz, kuliste gazetecilerle yaptığı sohbette, siyah kurdele takmasının gerekçesini anlattı. Akkiraz, 1993'de meydana gelen Sivas olaylarının yıl dönümünün yaklaştığını anımsatarak, Sivas olaylarını unutmamak ve unutturmamak için siyah kurdeleyle Meclis’e geldiğini söyledi.

Genelkurmay katılmadı

Töreni Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, bazı eski milletvekilleri, bürokratlar ve yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanları ise töreni izlemeye gelmedi.

Yemin törenine basın ve izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda televizyon kanalı, bahçede kendilerine ayrılan yerlerde canlı yayınla gelişmeleri aktarırken, Meclis'te renkli görüntüler oluşturdu.

İzleyiciler, davetiye ve il sırasına göre Genel Kurul locasına alındı. Yakınları olan milletvekillerinin yemin etmesini alkışlarla karşılayan bazı izleyiciler, Ekşi tarafından uyarıldı.

İhsan Barutçu son yemin eden vekil oldu

MHP tarafından kaset skandalları sonrası vekillik adaylığından istifası istenen ancak seçimlere girerek İstanbul’dan Meclis’e giden son yemin eden vekil oldu.



BDP destekli bağımsız vekiller ile CHP'nin boykot ettiği yemin töreni saat 22.30 sularında sona erdi. 5 gün içinde Meclis başkanlığı için başvurular yapılacak ve 4 Temmuz Pazartesi günü toplanacak olan Meclis yeni başkanını seçecek.













And içme töreni nedeniyle TBMM’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Milletvekilleri ve yakınlarının yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşayan güvenlik güçleri, “yolunu kaybedenlere’ yardımcı oldu.

-Meclis kampusü medyanın işgaline uğradı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci ‘and içme’ töreninden önce canlı yayın yaptı.

-CHP’nin engelli milletvekili Şafak Pavey, Meclis’e görmeye alıştığımız pantolon yerine etek giyerek geldi. İç tüzük kurallarına göre giyinen Pavey’in etek altından protez bacak görüntüsü, “ Kompleksiz vekil’ diye yorumlandı. Pavey’e, TBMM tarafından, ana bina içerisinde engellilerin rahatlıkla kullanabileceği bir oda verildi.



