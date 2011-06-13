-YENİ MECLİS HUKUKÇU AĞIRLIKLI TBMM (A.A) - 13.06.2011 - Yeni Meclis, hukukçu ağırlıklı milletvekillerinden oluştu. 550 sandalyeli Meclisin, yaklaşık 5'te 1'i hukukçu. 24. Dönem'de 107 hukukçu kökenli milletvekili yer alıyor. Meclise en fazla hukukçu kökenli milletvekili gönderen il 12 milletvekiliyle İstanbul oldu, bunu 7 milletvekiliyle Bursa izledi. Mecliste 71 mühendis, 37 doktor ve 10 gazeteci milletvekili yer aldı. Ayrıca, yeni Meclise farklı mesleklere sahip milletvekilleri de seçildi. Mecliste, ev hamınından yazara, çiftçiden ilahiyatçıya kadar geniş yelpazede meslek grubu temsil ediliyor. Milletvekillerinin bazıları, öğretim üyesi, mimar, siyaset bilimci, ekonomist, iş adamı, eğitimci, mali müşavir, halkla ilişkiler uzmanı, turizmci, eczacı, öğretmen, tüccar, bilgisayar programcısı, veteriner, sosyolog, müteahhit, ev hanımı, sanayici, yazar, diş hekimi, sporcu, müzisyen, yapımcı, esnaf, ilahiyatçı, kimyager, çiftçi, bankacılık kökenli.