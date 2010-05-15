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Kültür-Sanat

Yeni Marlyn: Naomi Wattz

Monroe'nun hayatından kesitler sunacak olan filmin başrol oyuncusu belli oldu.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Joyce Carol Oates'in 'Blonde' kitabından uyarlanacak ve Monroe'nun hayatından kesitler sunacak olan filmin başrol oyuncusu belli oldu.


Beyazperdenin efsanevi sarışını Marilyn Monroe’yu sizce en iyi kim oynar? Özel hayatıyla, güzelliğiyle, avam şıklığıyla, filmleri, şarkıları ve intiharıyla yüzyılın en çok konuşulan kadınına en çok kim yaraşır sizce?

Bundan birkaç ay önce Monroe’yu Dawson’s Creek’ten, sonraları da Brokeback Mountain ve Heath Ledger’ın nişanlısı olarak hatırlayacağınız Michelle Williams’ın oynayacağı yazılıp çizilmişti. Hippikız.com'un haberine göre ama şimdi görünen o ki, roller değişmiş.

Watts’ı seviyoruz. Akıllı, güzel ve karizmatik. Üçü bir arada, daha ne olsun!

Amerikalı bestseller yazarı Joyce Carol Oates’in ‘Blonde’ kitabından dev ekrana uyarlanacak ve Monroe’nun hayatından kesitler sunacak olan filmin başrol oyuncusu belli oldu. Naomi Watts.
Çarşamba günü başlayan Cannes Film Festivali’nde detayları açıklanan filmin çekimleri, gelecek yıl Ocak ayında başlıyormuş.


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