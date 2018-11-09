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Spor

Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor yöneticileri buluştu

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor yöneticileri bir araya geldi

09 Kasım 2018 21:56

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor yöneticileri bir araya geldi.
Ligin 12\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk olan Trabzonspor\'da yöneticiler maç öncesi Yeni Malatyaspor yöneticileri ile bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yöneticileri katıldı. Toplantıda her iki kulüp başkanı da centilmence bir karşılaşma olmasını dileyerek birbirlerine başarılar diledi.

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