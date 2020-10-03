Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in dördüncü haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor sahaya Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Acquah, Ahmet Ildız, Cueva, Adem Büyük, Lukoki, Tetteh; konuk ekip Antalyaspor ise Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Mukairu, Jahovic ilk 11'i ile çıktı.
Ev sahibi ekip karşılaşmanın 10. dakikasında Tetteh'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Yeni Malatyaspor haftayı 4 puanla, ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 7 puanla kapattı.