Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Koronavirüs testi pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü, takımlarında 4'ü futbolcu toplam 5 kişinin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Yapılan açıklamada; "28 Mayıs Perşembe günü tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Covid-19 testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, dört futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlanmıştır ve üç de şüpheli vaka tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Daha önce test sonucu pozitif çıkan bir personelin yeni testinin negatif çıktığı ancak daha önce pozitif çıkan oyuncunun yeni test sonucunun yine pozitif çıktığı belirtildi.