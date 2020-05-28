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Spor

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Koronavirüs testi pozitif!

28 Mayıs 2020 19:33

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, takımda 4'ü futbolcu toplam 5 kişinin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca daha önce test sonucu pozitif çıkan personelin yeni test sonucunun negatif, daha önce test sonucu pozitif çıkan futbolcunun yeni test sonucunun yine pozitif olduğu duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 4'ü futbolcu toplam 5 kişinin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Yapılan açıklamada; "28 Mayıs Perşembe günü tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Covid-19 testi yapılmıştır.  Test sonuçlarına göre, dört futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlanmıştır ve üç de şüpheli vaka tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Daha önce test sonucu pozitif çıkan bir personelin yeni testinin negatif çıktığı ancak daha önce pozitif çıkan oyuncunun yeni test sonucunun yine pozitif çıktığı belirtildi.
 
 
 

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