Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam antrenmanda yer almazken, çalışmayı yardımcı antrenör Gökhan Geylani yaptırdı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig\'de cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına İnönü Stadı\'nda yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'ın yer almadığı idmanda tüm takım sahaya eksiksiz çıktı.

Yardımcı antrenör Gökhan Geylani eşliğinde yapılan antrenmanı çok sayıda taraftar ve basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mina, Sadio ve Batuhan çalışmanın ilgi odağındaki isimler olurken, futbolcuların hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı. Sahanın tüm bölümlerini istasyon çubukları ve hunilerle işaretleyen yardımcı antrenörler, hafif tempolu koşulardan sonra çıkış, dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı bir idman programı uygulattı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda tüm futbolcuların takımla birlikte çalışması teknik heyeti mutlu etti. Turgut Doğan Şahin\'in cezasının bitmesiyle birlikte Antalya maçına tam kadro çıkacak Yeni Malatyaspor\'da takımdan gönderilen Mba, Ahmet Aras ve Ayite antrenmanda da yer almadı.

ALİ RAVCI: \"SİVASTAN EN KÖTÜ BERABERLİKTE DÖNEBİLİRDİK\"

İdman\'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, geçen hafta oynan Sivasspor\'da ki mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirtirken, cümlelerine şöyle devam etti: \"En çok üzüldüğümün nokta verilmeyen golümüz. Verilmiş olsaydı maçın seyri çok daha farklı olacaktı. Sivasspor\'un golüne kadar tamımız çok iyi oynadı, iyi mücadele etti. Ama yinede genel durumdan memnunuz biz çünkü iyi bir takım olduğumuzun olacağımızın farkındayız. Eksiklerimizde aramıza katıldı. Diallo ile Mina geldi Batuhan kardeşimizde aramıza katıldı. Bir santrfor mevkiinde bir eksiğimiz kaldı. Onlarla birlikte daha iyi bir takım olacağımızın kanaatindeyim zamanla takım oturacaktır belki 3-4 hafta sonra çok daha iyi bir duruma geleceğiz ama daha ligin başı maalesef Sivas maçında yapılan bir hata belki de bizi galibiyetten etti. Maçın hakkı o değildi aslında en kötü beraberlikle dönebilirdik ama biz bugüne kadar hakemlerle alakalı hiçbir zaman yorum yapmadık daha ligin başı onlarında tabi biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. En azından sahada emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeni bir haftaya başladık tabi Antalyaspor\'la oynayacağız yine her zamanki gibi çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor ilerleyen haftalarda taraftarımıza izlettireceğimize inanıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Antalyaspor maçında da taraftarımızın önünde istediğimiz skoru ve sonucu alırız.\"

\"HUGO RODALLEGA VE VELİTTON\'UN İSMİ GEÇİYOR\"

Ravcı, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, trasferlerinin ligin ilk haftasından itibaren sıkıntı yaşamadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: \"Oyunculara baktığımızda gerek antrenmanlarda gerek maçlarda hani \'şu oyuncuyu keşke almasaydık\' diyebileceğimiz bir oyuncu yok şuanda sadece eksiklerimiz vardı bu eksiklerimizi zamanla tamamlayacağız. Hugo Rodallega ve Velitton\'un ismi geçiyor bunlarla ilgili bir çalışma yaptık kulüplerinden dolayı sıkıntı olduğu için birkaç gün içerisinde netleşir yada başka bir oyuncuya döneriz.\"

\"İNÖNÜ STADINI BİR TÜRLÜ TERK EDEMEDİK\"

Sportif direktör Ravcı, Antalyaspor maçının hangi statta oynanacağı hakkında bilgiler verdi. Ravcı, \"İnönü Stadı\'nı çok seviyoruz biz hiç ayrılmak istemiyoruz. Tabii bu işin esprisi. İnönü Stadı\'nı bir türlü terk edemedik. Gönül isterdi ki ligin ilk maçını yeni stadımızda oynayalım yeni bir atmosferde yeni bir havayla ama yetişmiyor bir türlü kısmet olmuyor yine inşallah diyelim bu 2\'nci maçımız artık İnönü Stadı\'nda son olur. Yeni stadımıza geçeriz ve bu maçla veda ederiz inşallah biz bu stada geçen sezon veda ettikte ama halen vedalaşamadık inşallah bu maç son olur. İçerde oynayacağımız diğer maçları da yeni stadımızda oynarız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan gelen detay görüntüler

- Ali Ravcı\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) -

