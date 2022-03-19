Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, rakibini 2-0'la geçti.
Yeni Malatyaspor maça Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Zeffane, Campi, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 35 Nshimirimana), Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh, Mustafa Eskihellaç 11'i ile çıktı.
Kasımpaşa ise karşılaşmaya Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Doğucan Haspolat, Mabil, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Umut Dilan Bozok 11'iyle başladı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 71'de Mukela ve 74'te ahmet Engin attı.
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrasında kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.
Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrasında tecrübeli stoper, bir süre oyuna devam ettikten sonra 79. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.
90 dakika sonunda kazanan Kasımpaşa, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kasımpaşa bu galibiyetle 38 puanla 10. sırada kendine yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.