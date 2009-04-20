Yeni lider Safina



Teniste dünya klasmanında bayanlarda Rus Dinara Safina liderliğe yükselirken, İspanyol raket Rafael Nadal, erkeklerdeki birinciliğini sürdürdü. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamaya göre, uzun süredir liderliğini devam ettiren ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, Miami'deki Sony Ericsson Açık'ta Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'ya, İspanya'daki Andalucia Tenis Şampiyonası'nda da Çek Klara Zakopalova'ya yenilip, sakatlığı nedeniyle de geçen hafta ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen Family Circle Cup'tan çekilmesi üzerine, Rus Safina birinciliğe yükseldi. Safina, Maria Sharapova'dan sonra dünya klasmanında liderlik koltuğuna oturan 19. Rus bayan tenisçi oldu. Bu durumda Serena Williams ikinci, Rus Elena Dementieva da üçüncü sırada yer aldı.

Avustralya Açık'ın tek erkekler şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, 15 bin 390 puanla erkeklerde liderliğini sürdürürken, İsviçreli Roger Federer ikinci, Sırp Novak Djokovic de 3. sıradaki yerini korudu.



Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:



-ERKEKLER-



1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 15390 puan



2. (2) Roger Federer (İsviçre) 10760



3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 9520



4. (4) Andy Murray (İngiltere) 8950



5. (5) Juan Martin del Potro (Arjantin) 4580



6. (6) Andy Roddick (ABD) 4340



7. (8) Fernando Verdasco (İspanya) 3790



8. (9) Nikolay Davydenko (Rusya) 3675



9. (7) Gilles Simon (Fransa) 3670



10. (10) Gael Monfils (Fransa) 3460



-BAYANLAR-



1. (2) Dinara Safina (Rusya) 8951 puan



2. (1) Serena Williams (ABD) 8272



3. (3) Elena Dementieva (Rusya) 7391



4. (4) Jelena Jankovic (Sırbistan) 7350



5. (5) Venus Williams (ABD) 7102



6. (6) Vera Zvonareva (Rusya) 6270



7. (7) Ana Ivanovic (Sırbistan) 5174



8. (8) Victoria Azarenka (Belarus) 4646



9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 4308



10. (10) Nadia Petrova (Rusya) 3840



(Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçinin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)



