Yeni lider Hoffenheim

Almanya 1. Futbol Lig'inde sezonun 14. haftasında heyecan iyice doruğa çıktı. Bayer Leverkusen, Bielefeld deplasmanında 2-1'lik yenilgi alınca, Köln deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen 1899 Hoffenheim 31 puanla bu kez tek başına liderlik koltuğuna oturdu.







Bayern Münih evinde Cottbus'u 4-1'lik skorla geçerek puanını 28'e yükseltip aynı puanla Leverkusen'in ardından averajla 3. sıraya yerleşti ve zirve yarışında 'bende varım' dedi. Schalke ise Halil Altıntop'un iki gol attığı karşılaşmada Mönchengladbach'ı 3-1 yenerken, Frankfurt Hannover karşısında farka gitti: 4-0



KÖLN-HOFFENHEİM: 1-3



Köln evinde Hoffenheim'a 3-1 yenildi. Bundesliga'da sezonun flaş ekibi Hoffenheim 32. dakikada Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 50 bin kişinin izlediği Rhein-Energi Stadı'nda karşılaşmayı yöneten Türk hakem Deniz Aytekin 52. dakikada rakibine sert giren Köln'den McKenna'ya kırmızı kart gösterdi. Aytekin 4. dakika sonra Hoffenheim'lı Gustavo'yu'da ikinci sarı karttan oyun harici etti. Bundesliga'da 15. golünü atan Hoffenheim'ın Bosnalı golcüsü Vedat İbisevic farkı ikiye yükseltti: 2-0. Köln 79. dakikada Petit ile farkı bire indirip umutlandı.: 2-1. Bundesliga'nın en golcüsü İbisevic attığı ikinci golle skoru 3-1 yaptı ve ligdeki gol sayısınıda 16'ya yükseltti. Sahadan 3-1 galip ayrılan Hoffenheim liderlik koltuğuna yükseldi



BİELEFELD-LEVERKUSEN: 2-1



Leverkusen deplasmanda Bielefeld'e 2-1 yenilerek liderlik koltuğundan indi. İlk yarısı golsüz berabere kapanan Schücko Arena'da Bielefeld, 54. dakikada 1-0 öne geçti. Bielefeld'in ligdeki attığı 13 golden 9'unu atan Artur Wichniarek taraftarlarını sevince boğdu: 1-0. 69. dakikada Halfar farkı ikiye yükseltti: 2-0. Leverkusen 79. dakikada tek golünü Helmes'le kazandı: 2-1. 88. dakikada Bielefeld'ten Dum kırmızı kart gördü.



FRANKFURT-HANNOVER: 4-0



Frankfurt, Hannover karşısında farka gitti: 4-0 Ümit Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Eintracht Frankfurt 25, dakikada Yunan milli golcüsü Liberopoulus'un attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Russ, Frankfurt'un ikinci golünü kaydetti: 2-0. 73. dakikada Hannover'de eski Berlin Türkiyemsporlu Fatih Yiğituşağı, Brugning'in yerine oyuna girerek Bundesliga'da ilk kez forma giydi. 86. dakikada kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü atan Yunanlı golcü Liberopoulus skoru 3-0 yaptı. Maçın skorunu ise 90. dakikada Fenin'den gelen gol belirledi: 4-0





WOLFSBURG-STUTTGART: 4-1



Wolfsburg, Stuttgart karşısında ikinci yarıda attığı gollerle 4-1 galip geldi. 17. dakikada Lanig, Stuttgart'ı 1-0 öne geçirdi. Volkswagen Arena'da Wolfsburg, 51. dakikada Grafite'inin golüyle skora eşitlik getirdi: 1-1. 76. dakikada Grafite'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçen Wolsburg 79. dakikada Dzeko ile skoru 3-1 yaptı. Maçın skorunu 86. dakikada Dzeko'nun ikinci golü belirledi: 4-1.



BOCHUM-HERTHA BERLİN: 2-3



Hertha Berlin, Bochum deplasmanından zorda olsa galibiyet almasını bildi: 2-3. Hertha Rafael(25.dk), Kacar(33.dk) ve 39. dakikada Cicero'nun kaydettiği gollerle Hertha Berlin ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. Bochum-Rewirpover Stadı'nda ilk yarıda başarılı olamayan Sinan Kaloğlu'nun yerine giren Sestak ile skoru 3-1 yaptı. Bochum, Mieciel'den gelen şık kafa golüyle farkı bire indirdi: 2-3



KARLSRUHE-DORTMUND: 0-1



Dortmund, Karlsruhe deplasmanında tek atışta üç puan aldı: 0-1. Borussia Dortmund'a galibiyet getiren tek gol 20. dakikada Mısırlı golcüsü Zidan'dan geldi. 84. dakikada yerini Santana'ya bırakan milli futbolcumuz Nuri Şahin başarılı bir futbol ortaya koyarak takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.