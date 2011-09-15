-Yeni Libya tasarısı BM'de BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.09.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da BM misyonu kurulması ve iki büyük petrol şirketinin varlıkları üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını da içeren bir karar tasarısını değerlendirdiği bildirildi. İngiltere tarafından Konsey'e dün gece sunulan tasarının, bu hafta sonuna kadar oylanmasının beklendiği belirtildi. Tasarının, Muammer Kaddafi rejimine uygulanan silah ambargosunda değişiklik yapacağı, yönetimdeki muhaliflerin, "güvenlik ve silahsızlanma" amacıyla silah almasına izin verileceği kaydedildi. Ayrıca BM personelini, insani yardım çalışanlarını ve diplomatların korunması için ülkeye hafif silahların sokulmasına izin verilecek. Mart ayında başlatılan "uçuşa yasak bölge" uygulamasının süreceği, ancak yeniden gözden geçirileceği belirtildi. Tasarıda, Libya Ulusal Petrol Şirketi ve Zueitina Petrol Şirketi varlıkları üzerindeki dondurma kararlarının kaldırılması ve Libya bankalarıyla ilgili de dondurma kararının değiştirilmesi öngörülüyor. Kaddafi ve yakın aile üyelerine, ayrıca rejim destekçilerine uygulanan seyahat yasağı ve varlıklarının dondurma kararının ise süreceği bildirildi. Tasarı, Libya'da yeni hükümete destek olunması için bir BM Destek Misyonu kurulması çağrısını da içeriyor.