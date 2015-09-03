Yeni Kültür Bakanı AKM'nin yerini bilemedi: Şu bizim hipodromdaki AKM'yi mi diyorsunuz? Haa...

Habertürk'te katıldığı "Güne Bakış" programında Veyis Ateş'in İstanbul Taksim'deki AKM ile ilgili bir sorusuna yanıt veren yeni Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu AKM'nin yerini bilemeyerek, "Haa Taksim'deki AKM'yi... Allah Allah... O bina Taksim'e yakışmıyor" dedi.

Veyis Ateş'in "Ak Parti iktidarı ile bazı sanatçılar arasındaki polemik meselesi, AKM ne olacak" sorusunu cevaplayan Bakan Topçu, "İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok farklı projelerim var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece Çanakkale'den ibaret mi sanıyoruz. Bizim bir Libya mücadelemiz yok mu?" dedi ve Libya'yı anlatmaya devam etti.

SoL'da yer alan habere göre,sunucu Veyis Ateş'in araya girip "Buradan AKM'ye nasıl geleceksiniz" demesi üzerine bir süre daha konuşan Yalçın Topçu, daha sonra "Şu bizim hipodromdaki AKM'yi mi diyorsunuz?" diye sordu.

Veyis Ateş ise "Taksim'deki AKM'yi soruyorum" dedi. Bu hatırlatma üzerine Topçu, "Haa Taksim'deki AKM'yi... Allah Allah... O bina Taksim'e yakışmıyor" ifadelerini kullandı.